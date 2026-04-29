El PSOE celebra la sentencia que "desmonta la cacería política" en Hinojos (Huelva) y "avala la inocencia del exalcalde"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, en una atención a medios. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha celebrado la sentencia firme que "pone fin a más de cinco años de acusaciones contra el exalcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel Reinoso, y los exconcejales Antonio Corchero Ruiz y Alejandro Franco" y "desmonta la cacería política".

En nota de prensa, Baluffo ha señalado que "por fin se hace justicia" y "se hace con claridad, sin matices y sin posibilidad de recurso". "Han sido cinco años de sufrimiento, señalamientos y ataques contra tres personas que siempre actuaron con legalidad, integridad y honestidad", ha añadido.

En este sentido, Baluffo ha recordado que los hechos se remontan a finales de 2021, cuando un funcionario municipal denunció a los responsables públicos por supuestos delitos de acoso laboral, prevaricación y usurpación de funciones. "Tres pronunciamientos judiciales, todos en el mismo sentido, han dejado claro que nunca existieron tales delitos".

"En 2025, el Juzgado número 3 de La Palma del Condado ya los absolvió, y ahora, en abril de 2026, la Audiencia Provincial de Huelva cierra definitivamente este proceso desestimando el recurso del denunciante, sin posibilidad de recurrir", ha subrayado.

Para el dirigente socialista, este proceso ha sido "una cacería política, una persecución en la que se pedían penas gravísimas, con el único objetivo de destruir la reputación de tres servidores públicos honestos".

Francisco Baluffo ha ido "más allá" al señalar que "no es casualidad que detrás de todo este montaje haya estado siempre la sombra de la derecha de Hinojos, empeñada en embarrar la vida pública y en atacar al PSOE con mentiras, insultos y estrategias de confrontación permanente".

El secretario de Organización del PSOE de Huelva ha subrayado que "nada podrá reparar el sufrimiento que han vivido durante estos años Miguel Ángel Curiel, Antonio Corchero y Alejandro Franco, y sus familias". "Han sido cinco años de presión, de ataques y de desgaste injusto. Se enfrentaron a peticiones de cárcel, inhabilitación, retirada del pasaporte e indemnizaciones desorbitadas. Y todo ello sin fundamento alguno, como ha quedado demostrado", ha subrayado.

"La verdad solo tiene un camino y ha desmontado un relato falso construido desde el rencor y la intencionalidad política", ha afirmado el socialista. Por ello, ha reclamado responsabilidad a quienes "alimentaron las acusaciones", y es "el momento de que quienes han contribuido a difundir mentiras y a vilipendiar públicamente a estos compañeros den la cara y pidan disculpas". "La política no puede construirse desde la difamación".

Por último, Francisco Baluffo ha trasladado, en nombre del PSOE de Huelva, "todo el apoyo, el reconocimiento y la enhorabuena" a los tres exresponsables municipales. "Su honor ha quedado intacto y hoy se cierra una página dolorosa que jamás debió abrirse", ha finalizado.