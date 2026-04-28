El PSOE critica que en 2026 "once personas dependientes de Huelva recibieron la ayuda tras fallecer"

Visita de la vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, a Aspacehu. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado este martes la "falta de compromiso social" de la Junta con los dependientes, ya que Andalucía es la "segunda comunidad del país que tarda más en recibir la prestación", de hecho, ha asegurado que en lo que va de año "se ha concedido prestaciones a once personas de la provincia después de fallecer".

Así lo ha puesto de manifiesto durante una visita a la sede de la asociación Aspacehu-Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva, donde ha destacado la labor de los profesionales que "trabajan todos los días desde esta entidad para hacerle la vida más fácil y mejor a las personas que tienen parálisis cerebral y a sus familias".

"Me encantaba lo que nos decía la directora del centro nada más entrar aquí, que hay que mirar a las personas que tienen parálisis cerebral no desde la tristeza ni desde la pena, sino desde la admiración y la alegría. Esa es la reivindicación que hacemos, que la sociedad mire a las personas que tienen parálisis cerebral y a las familias que lo acompañan desde la admiración, desde la alegría y desde el compromiso social", ha abundado.

Precisamente, la socialista ha criticado la "falta de compromiso social" que tiene la Junta de Andalucía con las personas dependientes en la provincia de Huelva y en Andalucía. "Nosotros somos la segunda comunidad de todo el país donde más se tarda en recibir una prestación de la dependencia", ha aseverado.

Al respecto, ha incidido en que en la provincia de Huelva "hay gente que espera 500 o 600 días, dos años, en que le llegue una prestación de la dependencia", por lo que "cuando lo valoran y le llega a los dos años la prestación, evidentemente el grado de dependencia ha avanzado muchísimo".

"De hecho, es raro el día en que no nos llegan familiares contándonos que la prestación les ha llegado tarde o una vez que su familiar ha fallecido. En lo que va de año hay once personas en la provincia de Huelva a los que le han concedido la prestación de la ayuda de la dependencia después de fallecer. Once personas en solo cuatro meses", ha enfatizado.

Además, ha incidido en que son "cientos" las personas que han fallecido en la provincia de Huelva "sin recibir la prestación de la dependencia por culpa de la política del Partido Popular en la Junta de Andalucía".

"No se entiende que teniendo más recursos que nunca, el servicio de la dependencia, la ayuda a la dependencia no funcione. Es más, el Gobierno de España ha puesto más dinero, más porcentaje del que ponían los anteriores gobiernos del Partido Popular, es decir, Andalucía ahora mismo recibe del Ejecutivo más financiación de la que recibía antes. Y lo que ha hecho la Junta de Andalucía, en vez de mantener la financiación que aportaba ha sido reducirla", ha aseverado.

Por ello, ha reprochado que "aún teniendo más recursos que nunca y terminando el año económico con superávit, no se lo gastas". "Qué se lo digan a las personas que vienen aquí todos los días si es necesario o no que se invierta más en dependencia y en servicios públicos".

"También, como hacían los representantes del centro, que se aumente el precio-plaza, porque evidentemente suben los precios de la vida, y eso tiene que ir acompañado también con un incremento de lo que perciben los trabajadores para que todo el mundo que viene aquí todos los días venga, como decía la directora, a vivir su vida desde la alegría, desde la libertad y desde la admiración y el compromiso social que todos los onubenses tenemos hacia ellos y hacia las personas que están en este centro", ha concluido.