El PSOE de Huelva acusa a Moreno de "negar recursos" para sanidad o educación con su rechazo a la quita de deuda

HUELVA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha criticado este sábado el rechazo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a la quita de deuda autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, y ha aseverado que, con ello, el también líder del PP andaluz "nos niega recursos para mejorar nuestra sanidad o educación pública".

En una nota, Limón ha denunciado así el "gesto de absoluta perversidad e irresponsabilidad" que, en su opinión, protagoniza el presidente de la Junta al rechazar "disponer de más recursos para dedicarlos a los servicios públicos, en un ejemplo más de que ni le interesa ni quiere fortalecerlos", ha apostillado.

Para la dirigente socialista onubense, "es muy lamentable que, una vez más, el PP en la Junta de Andalucía diga no a todo lo que provenga del Gobierno de España, aún a sabiendas de que rechazan algo que beneficia a los andaluces y, por tanto, a los onubenses".

María Eugenia Limón ha resaltado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dejado "muy claro que la condonación de la deuda a las comunidades autónomas es para que puedan reforzar las políticas sociales, pero ya vemos que Moreno Bonilla no está por la mejora de la sanidad, ni de la educación y demás servicios públicos, sino que prefiere permanecer en la confrontación constante con el Ejecutivo central", ha lamentado.

La secretaria general del PSOE de Huelva ha aplaudido una medida que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de las comunidades, "lo que supone un alivio financiero clave para los servicios públicos, ya que se le da margen fiscal a las mismas para que hagan políticas sociales", según ha valorado.

Ha añadido que, "si hoy el Gobierno de España puede asumir una parte de la deuda de las comunidades autónomas, es por la buena gestión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de las cuentas públicas".

"Desgraciadamente --ha proseguido Limón--, nos encontramos en Andalucía con una derecha que rechaza esta medida, doblegándose Moreno Bonilla a las directrices del PP de (Alberto Núñez) Feijóo, anteponiendo el interés de su partido por encima de esta tierra y no defendiendo los andaluces". "Si los defendiera de verdad, creyera y apostara por los servicios públicos, aceptaría la condonación de deuda estatal", ha remachado la secretaria general del PSOE de Huelva en referencia al presidente de la Junta.

Limón ha incidido en señalar que "es imperdonable que Moreno Bonilla y el PP-A se opongan a la quita de 18.791 millones de euros de la deuda andaluza con el Estado, y al ahorro de unos 1.700 millones en intereses", y ha subrayado que el presidente de la Junta "pedía hace unos años 17.000 millones para compararse con Cataluña, y ahora rechaza casi 19.000 millones".

"¿Por qué dice ahora que no lo quiere? ¿Se lo puede explicar a los andaluces?", se ha preguntado la líder del PSOE de Huelva, desde donde exigen y reclaman a Moreno "que acepte la quita de la deuda, y que los intereses que genera esa deuda condonada los dedique a mejorar nuestra sanidad, que está por los suelos, como nunca; y, ahora, que comienza el curso escolar, los dedique también a las ratios en las aulas, a reducir el horario lectivo de docentes, a actualizar el precio-plaza de las escuelas infantiles o a construir las infraestructuras que hacen falta en nuestra provincia", ha finalizado María Eugenia Limón.