PSOE de Huelva acusa al PP de "mentir" para "tapar 21 años de incumplimientos" con el acceso al hospital de la Costa

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha acusado al presidente del PP onubense y exalcalde de Lepe, Manuel Andrés González, de "mentir para intentar tapar 21 años de incumplimientos del Partido Popular" en relación con los accesos al hospital de alta resolución de la Costa Occidental.

Gaviño ha señalado que Manuel Andrés González "debería dejar de mentir" y ha recordado que "fue él mismo quien, como alcalde de Lepe, firmó en 2005 el convenio que comprometía al Ayuntamiento a ejecutar las obras de urbanización necesarias para el funcionamiento del hospital, entre ellas las carreteras de acceso, el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico y el saneamiento".

"El documento es muy claro y está negro sobre blanco. El Ayuntamiento de Lepe se comprometía a asumir los gastos de urbanización necesarios para que el hospital pudiera funcionar. Lo firmó Manuel Andrés González, y durante más de veinte años el PP no lo ha cumplido", ha subrayado.

El portavoz del PSOE de Huelva ha lamentado que, "lejos de asumir responsabilidades, el PP haya pasado años negando la evidencia mientras la comarca seguía esperando un hospital público plenamente operativo".

En este sentido, Gaviño ha destacado que el hospital fue construido "por los gobiernos socialistas" de la Junta de Andalucía y que "finalmente ha sido el Gobierno de España el que ha tenido que ejecutar la carretera de acceso desde la A-49 para desbloquear una situación que el PP mantuvo paralizada durante años".

"Mientras el PSOE cumplía construyendo el hospital y el Gobierno de España hacía los accesos, el PP miraba para otro lado. La realidad es que casi 100.000 vecinos de la Costa Occidental han estado años esperando un hospital público por la falta de responsabilidad del Partido Popular", ha concluido.