El PSOE de Huelva advierte de la "grave situación de deterioro" del centro de salud de La Palma del Condado

Estado del techo del centro de salud de La Palma del Condado en Huelva. - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se ha acercado junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, Rogelio Pinto, al centro de salud del municipio para comprobar la "grave situación de deterioro" que presenta, "otro ejemplo que refleja el abandono sistemático que sufre la sanidad pública en nuestra provincia bajo el Gobierno de Moreno", ha alertado.

Tal y como ha detallado la formación en una nota, el socialista ha comprobado "el estado absolutamente lamentable y crítico de las instalaciones, con techos caídos en la zona de urgencias desde hace más de un mes, humedades generalizadas, barreras arquitectónicas que impiden el acceso a personas con movilidad reducida y una clara merma en los servicios, con agendas limitadas a apenas tres citas médicas al día".

"¿Esto es sanidad pública?", ha cuestionado Jiménez, al tiempo de valorar que "esto es indignante, inhumano, porque cada decisión y cada paso que Moreno da es un sablazo a la sanidad pública. Quiere hacerla inviable, es su propósito, y esto solo lo podemos parar en las urnas el 17 de mayo".

Asimismo, el candidato ha concretado que "es insultante que el derrumbe del falso techo lleva ya más de un mes sin solucionarse y lejos de arreglarlo hacen una chapuza tapándolo. Eso es reírse de los ciudadanos, así como de los vecinos y vecinas de los cinco pueblos que tienen como referencia este centro de salud, que es comarcal".

En este sentido, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Palma, Rogelio Pinto, ha incidido en que "estamos ante una situación de riesgo real tanto para los usuarios como para los profesionales sanitarios, y la Junta sigue sin actuar. Es una irresponsabilidad intolerable".

Para Jiménez, "esto no es un caso aislado, es la consecuencia directa de una política deliberada de recortes y abandono de la sanidad pública. Moreno está desmantelando nuestro sistema sanitario mientras la gente espera, sufre y ve empeorar su salud. Esto no es gestión, esto es crueldad. No se puede permitir que un servicio esencial esté en estas condiciones, y mucho menos en un área tan sensible como las urgencias".

Por ello, el socialista ha apelado a la cita electoral del 17 de mayo "porque es un día clave, no son unas elecciones cualquiera, tenemos la oportunidad de frenar esta deriva y defender la sanidad pública. Lo que está pasando en La Palma no puede normalizarse. Es el momento de decir basta en las urnas y recuperar una sanidad digna, pública y de calidad para todos y todas".