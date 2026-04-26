El PSOE de Huelva destaca ayudas de Ejecutivo al campo onubense tras borrascas frente a "inacción y abandono" de Moreno

El candidato número dos del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una explotación agrícola de berries en Cartaya (Huelva). - PSOE DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha destacado las ayudas del Gobierno de España al campo onubense tras las borrascas "frente a la inacción y abandono del Gobierno de Moreno".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, así lo ha puesto de manifiesto en una visita a una explotación agrícola de berries en Cartaya, donde ha trasladado un mensaje a los agricultores "para que valoren el esfuerzo enorme del Gobierno que, después de las tormentas que hemos vivido en estos meses anteriores, solo el Gobierno de España ha activado las ayudas necesarias para que los agricultores puedan superar la situación de pérdida que esas lluvias han producido", al tiempo que ha concretado que estas ayudas estatales "permitirán que las explotaciones agrícolas onubenses reciban entre 5.000 y 25.000 euros para compensar esas pérdidas".

Por ello, Jiménez ha animado a agricultores a solicitar estas ayudas, incidiendo en que "están diseñadas específicamente para el sector, que carecen de impacto fiscal y que contribuirán a paliar los daños en cultivos como berries, cítricos y producciones tradicionales".

En esta línea, ha criticado que el Gobierno andaluz "además de no ayudar al sector, esté trasladando mensajes confusos en lugar de promover activamente estas medidas de apoyo a los agricultores".

Durante su visita, Jiménez ha ensalzado "la importancia crucial de la agricultura para el presente y el futuro de la provincia, ya que Huelva no se puede entender sin nuestra agricultura", mientras que ha asegurado que quieren reafirmar el "compromiso firme con el sector".

"Con una Junta de Andalucía presidida por María Jesús Montero se garantizarán infraestructuras clave como la presa de Alcolea o el túnel de San Silvestre, fundamentales para asegurar el acceso al agua superficial y la sostenibilidad de toda la provincia, no solo de la zona occidental, sino también de la zona de Doñana, tan importante como marca identificativa de la agricultura sostenible que se hace en nuestra provincia", ha aseverado.

Al hilo, el candidato socialista ha defendido que "el PSOE es el partido de la agricultura en esta provincia". "El partido que ha hecho el desarrollo completo de todas las grandes infraestructuras, de todas las inversiones y los cambios que se han producido para hacer posible que Huelva se haya convertido en una referente esencial de la agricultura moderna y sostenible en España y en Europa", ha sostenido.

Finalmente, Jiménez ha querido lanzar, por último, un mensaje de optimismo, asegurando que "el sector tiene mucho futuro, gracias a esa apuesta que ha hecho por la sostenibilidad y tendrá siempre todo nuestro apoyo".