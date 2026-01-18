PSOE de Huelva pide a Moreno que acepte el sistema de financiación con casi mil millones de euros más de lo que pedía"

El parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que acepte el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno de España, "ya que es un modelo claramente beneficioso para Andalucía, que supondría 4.850 millones de euros adicionales cada año, casi mil millones de euros más de lo que pedía el PP andaluz", y ha precisado que el propio presidente reclamaba en noviembre pasado una financiación renovada con 4.000 millones más al año "y hoy tiene sobre la mesa no 4.000, sino 4.850 millones, gracias a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Gaviño ha recriminado que "a qué viene ahora este rechazo", y ha indicado que Moreno "no puede seguir instalado en la confrontación permanente, anteponiendo una vez más los intereses del PP a nivel nacional y de Feijóo a Andalucía".

Asimismo, Gaviño ha incidido en que "nuestra comunidad es la que más financiación recibiría con este modelo y rechazarlo sería una traición histórica a los intereses de los andaluces y, por ende, de Huelva".

"Estamos hablando que esta nueva financiación permitiría multiplicar por tres el personal sanitario de los hospitales públicos andaluces o construir más de 50.000 viviendas públicas al año, además de multiplicar casi por cinco los recursos destinados a la dependencia, aumentar casi al doble la plantilla docente y supondría 900.000 euros en ayudas al bono alquiler joven para facilitar la emancipación", ha apostillado Gavió.

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "la ciudadanía está cansada de la bronca política y quiere soluciones", y ha cuestionado "¿qué presidente puede rechazar más recursos para la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia?".

Es por eso que Gaviño ha explicado que desde el Grupo Socialista hayan reivindicado la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento de Andalucía "para debatir sobre la renovación del sistema de financiación autonómica, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre un modelo que garantiza más recursos para consolidar el progreso, fortalecer los servicios públicos y avanzar en igualdad territorial, frente a las mentiras y la estrategia partidista del PP".