PSOE-A rechaza "lecciones" de Moreno ante las "cifras evidentes" de inversiones del Gobierno en las fuerzas de seguridad

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en Huelva. - PSOE-A

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha rechazado este lunes, a través de su vicesecretaria general, María Márquez, "lecciones" del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en materia de inversiones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque hay "cifras evidentes", según ha sostenido, que reflejan la "apuesta" del Ejecutivo de Pedro Sánchez por esta cuestión.

La también cabeza de lista del PSOE por Huelva a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo se ha pronunciado así en una atención a medios en la capital onubense a preguntas de los periodistas al hilo de la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en un accidente en acto de servicio cuando trataban de luchar contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

María Márquez ha reiterado el "pésame" que desde el PSOE-A han trasladado ya públicamente "a las familias y a los compañeros de los dos guardias civiles fallecidos", y su "reconocimiento al extraordinario trabajo que están desarrollando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en una provincia como Huelva, tan necesario en estos momentos" en los que "se le está plantando cara al narcotráfico", según ha subrayado.

Dicho esto, la dirigente socialista ha defendido que "siempre hay que seguir avanzando, y siempre se necesitan más recursos y más medios", pero "la realidad, los datos objetivos" de estos momentos "marcan una comparativa clara con quien quiere manosear un asunto tan delicado".

"No se puede hacer oportunismo político con la desgracia de la gente", ha advertido en esa línea para criticar a continuación que el presidente de la Junta se grabara "un vídeo" tras la referida muerte de los guardias civiles "diciendo que hace falta más medios, cuando mientras que gobernaba el PP" y él mismo "era miembro" de ese Ejecutivo, entonces presidido por Mariano Rajoy, "se recortaron 13.000 efectivos en todo el país".

En esa línea, la representante del PSOE-A ha puesto de relieve que, "desde el año 2018", cuando el líder socialista, Pedro Sánchez, llegó a la Presidencia del Gobierno, "se ha incrementado la plantilla" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "en el conjunto de España en 46.000" efectivos.

Ha añadido que los datos son así "evidentes" y "hablan por sí solos", y lo mismo ocurre, según ha continuado, con los referidos concretamente a la provincia de Huelva, donde, "mientras que gobernaba Moreno Bonilla y Mariano Rajoy en España, se recortaron en 148 los efectivos", mientras que, "desde el 2018, con Pedro Sánchez y María Jesús Montero" en el Gobierno, "se han aumentado 227 los efectivos en la provincia de Huelva".

De este modo, y aunque comparte que se reclamen "todos los recursos que sean necesarios y que pidan los profesionales que están trabajando" por la seguridad de los ciudadanos, María Márquez ha subrayado que "hay cifras evidentes" que reflejan que el PSOE "apuesta, sigue invirtiendo y aumenta los recursos donde el Partido Popular cada vez que puede mete las tijeras".

"Por tanto, lecciones ninguna, señor Moreno Bonilla", ha comentado la vicesecretaria del PSOE-A, que ha reprochado al líder del PP-A que "cuando ha gobernado no ha protegido ni ha cuidado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni en el conjunto del país, ni en Andalucía, ni en la provincia de Huelva", ha finalizado María Márquez.