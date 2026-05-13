La puerta de Comandancia de Huelva acoge el sábado un minuto de silencio por los agentes muertos el pasado viernes

La Comandancia de Huelva el pasado sábado, con bandera a media asta, acogió la capilla ardiente de los dos agentes fallecidos. - María José López - Europa Press

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, Habecu Huelva, celebrará el próximo sábado, 16 de mayo, a las 11,00 horas en la puerta de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a los dos agentes el Instituto Armado al producirse una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de las costas de Huelva.

En una nota, la Junta Directiva de Habecu señala que con este "gesto sencillo y respetuoso" quiere expresar "su dolor, así como su solidaridad con las familias de los agentes fallecidos", su "apoyo y cariño" a los agentes heridos, y su "alto reconocimiento" a "todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil que trabajan cada día frente a la lacra del narcotráfico y la contención de todo tipo de delitos, con el fin de hacer para todos una sociedad más segura para todos".

Este acto tendrá un carácter íntimo, sobrio y estrictamente institucional y ciudadano, al que están llamados los miembros de la Junta Directiva de Habecu, sus asociados, los agentes y los mandos de la Comandancia. Habecu Huelva reitera su "respeto, gratitud y apoyo" a la Guardia Civil y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad "que arriesgan su vida para proteger a la sociedad onubense".

Los hechos se produjeron el pasado viernes, 8 de mayo, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

De momento, según han confirmado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Huelva, que se encontraba en funciones de guardia el pasado viernes, ha abierto diligencias por el fallecimiento de uno de los agentes de la Guardia Civil.

Los dos agentes que resultaron heridos en la colisión evolucionan favorablemente y se encuentran ya fuera de peligro, por lo que han pasado a planta del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde permanecen ingresados desde el pasado viernes. Se espera que esta semana puedan ser trasladados a hospitales de sus provincias.