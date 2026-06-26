Punta Umbría (Huelva) solicita 4,8 millones para reparar los daños de las borrascas y prevenir futuras inundaciones

Polideporivo Antonio Gil Hernández de Punta Umbría inundado por las borrascas. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha presentado una solicitud de ayudas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por importe de 4,8 millones euros para financiar actuaciones de reparación, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras municipales afectadas por las borrascas e inundaciones registradas en el municipio.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la propuesta reúne actuaciones destinadas tanto a reparar los daños ocasionados por los últimos temporales como a ejecutar infraestructuras que reduzcan el riesgo de inundaciones en el futuro, "conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria estatal".

El grueso de la inversión corresponde a dos proyectos "estratégicos" de prevención de inundaciones: un nuevo sistema de bombeo de aguas pluviales en la calle Andévalo, por dos millones de euros y otro en la Plaza de La Peña, por 2,4 millones.

Las actuaciones incluidas contemplan, además, la reparación de la barandilla de la Plaza de la Constitución --por 2,2 millones de euros-- e intervenciones en el Centro Acuícola Municipal Salinas del Astur --por 24.865 euros-- y en los polideporivos Antonio Gil Hernández --por 14.991 euros-- y José Hernández Albarracín --por 5.457 euros--. También engloba la red de alumbrado público --por valor de 9.751 euros--; la reparación de la cubierta del Mercado Municipal (18.150 euros); la recuperación de la playa del núcleo urbano (4.401 euros) y la reparación de accesos a la playa (15.754 euros).

Del importe total solicitado, 293.345 euros corresponden a actuaciones en El Portil, concretamente a la reposición del arquetón de bombeo de aguas residuales de la avenida de Punta Umbría --con valor de 196.223 euros-- y a la protección de la infraestructura de saneamiento situada en la playa, con 97.121 euros.

El Ayuntamiento ha subrayado que ha podido presentar esta solicitud "después de que el Gobierno de España modificara las condiciones del Real Decreto-Ley que regula estas subvenciones" y apunta que en su redacción inicial, "la norma dejaba fuera a Punta Umbría al no cumplir el municipio los requisitos exigidos para acceder a estas ayudas extraordinarias".

Sin embargo, la modificación publicada el pasado domingo en el Boletín Oficial del Estado "amplía los criterios de acceso, permitiendo que el Consistorio pueda concurrir finalmente a esta línea de financiación". Una vez publicada esta modificación, "los servicios municipales han preparado toda la documentación necesaria para presentar la solicitud dentro del plazo establecido".

En relación con la propuesta presentada por el PSOE, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que "sorprende que el PSOE plantee incluir actuaciones que no están incardinadas en el objeto de estas ayudas" ya que "las bases son muy claras: esta convocatoria está destinada a reparar daños ocasionados por los temporales y a ejecutar actuaciones directamente relacionadas con ellos, no a financiar proyectos que nada tienen que ver con las borrascas".

Asimismo, ha pedido a los socialistas puntaumbrieños que "si de verdad quieren contribuir a que Punta Umbría obtenga estos fondos, debería trabajar con el Gobierno de España para que la solicitud presentada por este Ayuntamiento sea atendida favorablemente". "Eso sí sería defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas", ha dicho.