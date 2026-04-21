La Rábida (Huelva) acoge el Concurso Internacional de vinos, espirituosos y Aoves Virtus Iberoamérica 2026

Presentación del Concurso Internacional de vinos, espirituosos y Aceites de Oliva Virgen Extra Virtus Iberoamérica 2026. - VALLE JIMÉNEZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rábida acogerá del 25 al 27 de abril el Concurso Internacional de vinos, espirituosos y Aceites de Oliva Virgen Extra Virtus Iberoamérica 2026, uno de los tres oficiales certificados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el organismo internacional más importante que regula toda la legislación referente a vinos y espirituosos de origen vínico.

Catadores, enólogos, sumilleres, periodistas, escritores, emprendedores, académicos y productores de Iberoamérica participarán en esta cita, "que reúne talento creativo y profesional de toda la comunidad iberoamericana para impulsar la innovación, el diseño y la excelencia en los sectores del vino, espirituosos y aceites de oliva virgen", ha explicado la diputada de Agricultura y Marca Huelva, Patricia Millán.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, Virtus Iberoamérica impulsa "la excelencia y el intercambio entre países iberoamericanos, con Huelva y La Rábida como contexto histórico y cultural que da valor añadido al encuentro", ha indicado de este evento, con oportunidades profesionales y de visibilidad para los ganadores.

Participarán 34 catadores internacionales en representación de diez países, la mayoría de países iberoamericanos, y en esta edición se superarán las 500 muestras realizadas el año pasado en Lisboa, sede de las seis ediciones anteriores.

Además de fomentar la colaboración y el intercambio profesional entre países iberoamericanos, reconocer la excelencia y la innovación en los sectores del vino, espirituosos y Aoves y promover a Huelva y La Rábida como sede cultural y de "eventos de referencia" en Iberoamérica, el concurso "generará oportunidades de difusión y negocio para los operadores participantes, más de 380 empresas de 15 países del mundo".

Por parte de Excelencias de Huelva, empresa organizadora, Tomás de Soto ha agradecido a la Diputación al resto de patrocinadores haber contribuido a que el concurso se celebre en la provincia de Huelva.

"Después de siete ininterrumpidos en Lisboa, hemos ido obteniendo cada vez más y más porcentaje de muestras iberoamericanas en el concurso. E inmediatamente no pensé ni en Madrid ni en Sevilla, pensé en Iberoamérica, yo soy de Huelva y lógicamente tenía clarísimo que el germen de Iberoamérica está en La Rábida. Por el Monasterio es el protagonista de nuestro cartel", ha señalado.

ACTIVIDADES PARALELAS

Las actividades paralelas comenzarán el sábado tras las catas y la inauguración oficial, con una visita a los lugares colombinos: el Parque Celestino Mutis, La Rábida, el monumento al Plus Ultra y el Muelle de las Carabelas. La mañana del domingo se celebrarán dos sesiones de catas -- en total se catarán en torno a los 40-50 vinos cada día-- y posteriormente una visita a El Rocío y el entorno Doñana.

La Agencia de Destino Huelva entregará a todos los participantes información sobre toda la provincia de Huelva "para que puedan escribir posteriormente". Este concurso de Catas Ciegas cuenta con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, con la participación uno de sus delegados encargado de auditar el concurso para certificar que cumple los rigurosos criterios establecidos por este organismo internacional para los estos certámenes.

CATADORES INTERNACIONALES

El jurado está compuesto por expertos internacionales en catas organolépticas, con dominio acreditado de análisis sensorial de los productos a catar. El programa incluye tres días de catas ciegas, en dos sesiones diarias, visitar los lugares más representativos de la provincia, "que ha sido primordial para que los catadores hayan aceptado la invitación a este Concurso", ha explicado Diputación.

Estos catadores internacionales son "personalidades en sus respectivos sectores" y no reciben ninguna contraprestación o remuneración económica por su trabajo de cata, por lo que aceptan invitaciones a concursos tanto por el prestigio de estos como por su atractivo en las actividades paralelas que se ofrecen.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

En cuanto a premios y reconocimientos, las tres categorías que concursan las muestras participantes: Vinos; Espirituosos y Aoves, las medallas que pueden obtener son Great Gold, Gold y Silver, en función de la puntuación obtenida y con la limitación de solo poderlas obtener si están en la ratio que exige la OIV para los concursos internaciones reconocidos y patrocinados por la misma, el 70 por ciento restante de participantes no obtendrán mención alguna.

Esa limitación que solo ostentan los concursos más prestigiosos del panorama internacional hace que "estas medallas sean muy codiciadas" por las empresas participantes.

'Virtus Iberoamérica 2026' tiene como patrocinadores oficiales a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación MAPA, la Asociación de Enólogos de Portugal, la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, el Ayuntamiento de Punta Umbría, el de Palos de la Frontera, El Celler para la Promoción Agroalimentaria Valenciana Proava, la Academia Iberoamericana de La Rábida, la Agencia Destino Huelva. En la categoría de Patrocinador las Denominaciones de Origen de Portugal CVR Lisboa, Tejo, Alentejo y Beira Interior; y las españolas DOP Vinos de Granada y DOP Poniente de Granada de aceites.