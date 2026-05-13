Reabierto el tráfico en la A-49 en ambos sentidos tras labores de limpieza por el vuelco de un camión en Huelva

Archivo - Tráfico en la A-49 dirección Huelva en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de que a las 12,25 horas se ha restablecido la circulación de la autovía A-49 --que une Huelva con Sevilla-- en ambos sentidos tras realizar la retirada del camión que volcó en la madrugada de este miércoles y realizarse las labores de limpieza de la vía. De este modo, los vehículos ya pueden circular con normalidad.

Según indicaron desde el Instituto Armado y el servicio de Emergencias 112 Andalucía, a las 05,00 horas se produjo un accidente por la salida de la vía de un trailer frigorífico en el kilómetro 56, a la altura del municipio Niebla dirección Huelva, que provocó que el vehículo pesado quedara volcado en mitad de los carriles.

Según señaló a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el camión chocó con un muro de hormigón y quedó atravesado en la autovía. Según explicaron los alertantes, la carretera había quedado llena de piedras y escombros, motivo por el que tuvo que ser cortada.

De este modo, hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. El Instituto Armado, ha señalado que el incidente se ha saldado "exclusivamente" con daños materiales y sin que se hayan registrado daños personales.

Por todo ello, para garantizar la fluidez del tráfico durante las labores de limpieza se establecieron itinerarios alternativos para los vehículos que circulaban por la zona. Así, en sentido Huelva debían abandonar la autovía en el punto kilométrico 53, en la salida de Villarrasa, retomando la vía en el kilómetro 60, en la salida de Niebla.

Por su parte, en la dirección con sentido a Sevilla, los vehículos han sido desviados en el kilómetro 60, salida de Niebla, retomando la vía en el punto kilométrico 53, con salida en Niebla.