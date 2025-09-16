Rescatan en Gibraleón (Huelva) a dos jóvenes ciclistas con signos de deshidratación que se perdieron durante una ruta

GIBRALEÓN (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha localizado y rescatado a dos jóvenes ciclistas que se habían perdido durante la realización de una ruta y que fueron hallados cerca de la presa de la Alcolea de la localidad de Gibraleón (Huelva) con signos de deshidratación y mareados, ya que estuvieron perdidos y desorientados.

Según ha indicado en Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron el pasado 12 de septiembre cuando en la central COS 062 los padres de uno de los ciclistas pusieron en conocimiento de la Guardia Civil la desaparición de los dos jóvenes, comunicando que los estaban buscando pero no podrían contactar con ellos vía telefónica debido a la falta de cobertura y desconocía su paradero.

De este modo, se desplazó a la zona indicada por los padres una patrulla para iniciar la búsqueda antes que cayera la noche, ya que "esto complica la localización de personas" y durante el recorrido los agentes tuvieron que inspeccionar tramos a pie "debido a la dificultad del terreno".

Finalmente, los dos jóvenes fueron localizados cerca de la presa de la Alcolea en Gibraleón "muy mareados y deshidratados", por lo que fueron trasladados de urgencia al centro de salud del municipio para su valoración médica. Uno de los jóvenes comentó a los agentes que debido a las altas temperaturas de ese día y a la falta de agua bebió de un arroyo, lo cual le provocó vomitos.

Una vez dados de alta, los agentes con uno de los padres, se acercaron al punto donde fueron encontrados los ciclistas para recoger las bicicletas.

Desde la Guardia Civil realizan una serie de recomendaciones a la hora de salir al campo de ruta ciclista o senderista como instalar aplicaciones como Alertcops en nuestro terminal móvil para concretar nuestra ubicación en caso de emergencia; no salir nunca solo; estudiar la ruta sobre un plano para situarse antes de iniciar la marcha; llevar teléfono móvil con batería suficiente para afrontar cualquier imprevisto; llevar alimentos energéticos y agua, racionándolos para todo el trayecto y llevar ropa de abrigo.

También recomiendan avisar siempre a un familiar o amigo del punto en el que se inicia la ruta y del recorrido previsto y, en caso de encontrarse desorientado, llamar a los servicios de emergencias antes de que empiece a anochecer ya que la oscuridad "limita la efectividad de los servicios de rescate". Si la ruta se hace en coche, se recomienda "procurar llevar el depósito lleno de combustible" para poder hacer uso de la calefacción o aire acondicionado según las fechas.