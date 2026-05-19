Ricky Martín actuará en Huelva el 24 de julio dentro de la programación 'Las Noches del Foro'

Archivo - Ricky Martin durante su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest en 2024. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las Noches del Foro regresan este verano para convertir La Rábida en un punto de encuentro entre música, memoria y cultura iberoamericana, en una edición que reunirá a artistas como Bomba Estéreo, Maria Becerra, Yerai Cortés y Ricky Martin --el 24 de julio en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, con este único concierto en España-- en distintos escenarios de la provincia de Huelva.

Así lo ha anunciado la Diputación Provincial de Huelva, que ha presentado este martes Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026, una edición que marca una nueva etapa para el ciclo y refuerza su vínculo con La Rábida como enclave cultural de referencia. La programación se desarrollará entre el 3 y el 24 de julio en el Foro Iberoamericano, en Palos de la Frontera, y en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva capital, ha indicado la institución provincial en una nota.

El proyecto retoma la tradición de las históricas 'Noches del Foro' con el objetivo de volver a situarlo en el calendario de la escena musical a nivel nacional. Este nuevo período busca recuperar su vocación original de tender puentes con el continente americano, con una mirada renovada hacia la escena musical iberoamericana.

En esta línea, el ciclo también reivindica el legado del antiguo 'Festival de La Rábida', celebrado en 1977 como encuentro de folclore iberoamericano, que reunió a artistas de España y de distintos países hermanados por la cultura, la lengua y la historia.

Durante la presentación, celebrada en la sede de la institución provincial, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha subrayado que se pretende que 'Las Noches del Foro' sigan creciendo y consolidándose como una gran cita musical que combine música, patrimonio, emoción y excelencia, a la altura de La Rábida y de una provincia que vive un momento extraordinario".

"Hoy presentamos un cartel pensado para llegar a públicos muy diversos, para conectar con distintas generaciones y estilos musicales y, sobre todo, para hacer que este verano Huelva vuelva a disfrutar de noches realmente memorables", ha dicho.

Organizado por la Diputación y con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, el ciclo apuesta por una programación diversa y de calidad, con conexión directa con el ámbito iberoamericano y pensada para públicos amplios.

En este sentido, Pablo Távora, en representación de la promotora, ha señalado que el proyecto "combina artistas consagrados y emergentes dentro de un universo musical que une Iberoamérica con la península ibérica". También ha apuntado a la voluntad de construir un "cartel plural, con distintos estilos y procedencias, capaz de llegar a públicos muy variados".

RICKY MARTIN, EL 24 DE JULIO

El programa incluye cuatro citas musicales: las tres primeras se celebrarán en La Rábida, mientras que la clausura tendrá lugar el 24 de julio en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, con Ricky Martin.

Bajo el lema Iberoamérica Suena, el ciclo propone un recorrido por distintas expresiones de la música actual, desde los sonidos caribeños y electrónicos de Colombia hasta el pop latino, la música urbana argentina, la guitarra española contemporánea y una de las grandes figuras internacionales de la música.

La iniciativa refuerza la "apuesta" de la Diputación por una programación cultural de verano dirigida tanto al público de la provincia como a quienes visitan Huelva en esta época del año. La combinación de dos sedes y perfiles artísticos complementarios "permite construir una experiencia diversa, capaz de conectar con distintas generaciones y sensibilidades musicales".

PROGRAMACIÓN MUSICAL

La primera cita será el 3 de julio con Bomba Estéreo, grupo colombiano reconocido por su mezcla de electrónica, ritmos caribeños, cumbia, champeta, rock y sonidos contemporáneos. La formación, liderada por Li Saumet, cuenta con una sólida trayectoria internacional y está considerada una de las propuestas más representativas de la música alternativa latinoamericana.

El 10 de julio actuará María Becerra, una de las grandes referentes de la música argentina a nivel global. La artista hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate con múltiples funciones sold out y espectáculos 360° ante más de 170 mil personas. A nivel internacional, se presentó en escenarios icónicos como Times Square, el Festival de Viña del Mar --donde fue jurado y recibió Gaviota de Oro y Plata-- y Coachella. Actualmente atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera con su nuevo álbum QUIMERA, su proyecto más ambicioso hasta el momento.

La programación continuará el 17 de julio con Yerai Cortés quien presentará 'Popular', un segundo álbum donde amplía su universo flamenco con una innovadora mezcla de palos, sonidos y referencias culturales, consolidando su proyección tras el éxito de su debut y la película dirigida por C. Tangana. Con una propuesta escénica única y una creatividad desbordante, el artista alicantino firma un trabajo donde se aúna tradición, modernidad y una profunda sensibilidad musica.

El broche de oro llegará el 24 de julio en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín con Ricky Martin, uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de todos los tiempos. Con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio que ha marcado a generaciones, ofrecerá en 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' su única presentación en España.

Cada día la apertura del recinto será a las 20,00 horas, comenzando los conciertos a las 22,00 horas, salvo el último de ellos, que empezará a las 22,30 horas.

Con esta programación, la Diputación Provincial de Huelva, junto a Green Cow Music, refuerza su apuesta por la cultura como elemento de cohesión territorial y dinamización social, consolidando sus espacios escénicos como puntos de encuentro para la ciudadanía y para quienes visitan Huelva durante la temporada estival.

Las entradas para 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' se pondrán a la venta el próximo 21 de mayo, a partir de las 10,00 horas, a través de la web Las noches del foro.