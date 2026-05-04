San Juan del Puerto (Huelva) acoge un nuevo intento de superar el Récord Guinness de más de 72 horas cortando jamón

Caretk del nuevo evento para conseguir el Récord Guinness de corte jamón. - MARTA ROMERO JURADO/AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El maestro cortador Juan Bautista realizará en San Juan del Puerto (Huelva), su pueblo natal, un nuevo intento de batir el Récord Guinness de más de 72 horas y 13 minutos cortando jamón, después del primero que se celebró en 2023 la plaza Doce de Octubre de la capital onubense, cuando se quedó once horas de conseguirlo. El evento se celebrará del 5 al 8 de mayo en la Plaza de España del municipio y tendrá un marcado carácter solidario.

Así lo han indicado este lunes en la presentación del acto en el Ayuntamiento sanjuanero, donde la alcaldesa, Rocío Cárdenas, y Juan Bautista, impulsor de la iniciativa, que han coincidido en destacar la importancia de esta cita "tanto para la promoción de la localidad como para la implicación ciudadana en una causa benéfica".

La alcaldesa ha subrayado que San Juan del Puerto "vuelve a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes en torno a una iniciativa única" ya que "este reto no solo pone en valor la identidad" del municipio, "sino que proyecta una imagen dinámica, solidaria y acogedora del pueblo" y ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana.

Por su parte, Juan Bautista Gil afronta este nuevo intento con determinación tras la experiencia de 2023. "Volvemos con más preparación, más ilusión y con el aprendizaje que nos dio el primer intento. Sabemos que es un desafío exigente, pero también somos conscientes que contamos con el apoyo de todo un pueblo y de mucha gente que se han querido hacer eco del mismo", ha señalado.

El cortador ha destacado además el componente solidario del reto "cada plato de jamón que se venda será una aportación directa a entidades sociales del municipio. Eso le da un sentido aún mayor al esfuerzo, porque no se trata solo de batir un récord, sino de ayudar".

El evento comenzará con la presentación este martes a las 20,30 horas y las 21,30 horas se iniciará el corte. Se desarrollará de forma ininterrumpida durante más de tres días, con el objetivo de superar la marca actual de 72 horas, 13 minutos y ocho segundos. La Plaza de España de San Juan del Puerto será el epicentro de esta actividad abierta al público.

Entre las actuaciones, están previstas las de las escuelas municipales de Baile Flamenco y Baile Urbano --miércoles y jueves, respectivamente a las 19,00 horas--, la del grupo de castañuelas Ria Pitá el jueves a las 20,00 horas, la comparsa 'Desierto' hora y media después; y la de Lorena Ternero, que cerrará el ciclo de actuaciones el viernes a las 22,00 horas.

Los fondos recaudados irán destinados a distintas entidades sociales, reforzando así el compromiso solidario de una iniciativa que busca implicar a toda la comunidad.

RÉCORD GUINNES DEL PLATO MÁS GRANDE

Huelva ya tiene en este sentido un Récord Guinnes relacionado con el jamón, ya que la Asociación Gastrocultural 'Comando Ibérico' de Huelva, de la que Bautista es el presidente, batió el 9 de noviembre de 2024 el del plato de jamón más grande del mundo con 686 kilogramos cortados durante una jornada que contó con 85 cortadores que superaron el anterior, que se encontraba en los 640,710 kilogramos.

De este modo, ese día desde las 08,00 y hasta las 15,00 horas aproximadamente se cortaron 165 jamones, lo que supuso un plato de 686 kilogramos de jamón repartidos en 206 metros cuadrados. Tras la certificación bajo notario que le adjudicó el récord, todos los asistentes pudieron degustar los papelones que se habían cortado durante todo el día.