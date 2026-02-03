Sanitarios de Ayamonte (Huelva) evitan un ataque con arma blanca tras encerrarse en una consulta

Archivo - Imagen de una campaña de tolerancia cero a las agresiones a sanitarios. - JUNTA - Archivo

AYAMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Sanitarios del centro de salud de Ayamonte (Huelva) han tenido que encerrarse esta madrugada en una consulta para evitar el ataque de un hombre con un arma blanca, que finalmente fue detenido por la Guardia Civil sin que se produjeran heridos, aunque sí provocó el "pánico" entre los afectados.

Así lo han confirmado desde el Sindicato de Enfermería de Huelva, Satse, a Europa Press, que señala que esta persona portaba "un machete o una katana" y que llegó al centro de salud lamentándose de un dolor en el pecho, algo "alterado" y pidiendo que se le atendiera "inmediatamente". En ese momento, los sanitarios le dijeron que lo iban a atender rápidamente, pero tenía que esperar un momento.

Tras ello, como ha adelantado el diario Huelva Información, ante esta respuesta, el atacante comenzó a ponerse más violento y fue invitado a marcharse del centro ante lo que sacó un arma blanca de grandes dimensiones --que identifican como un posible machete o katana-- y comenzó a golpear la puerta de la sala en la que se habían encerrado los trabajadores --dos médicos, dos enfermeras y un celador--.

Finalmente, el hombre fue detenido por la Guardia Civil sin que se produjeran heridos, aunque desde Satse señala que los afectados pasaron "mucho miedo" y ha indicado que han interpuesto la correspondiente denuncia. Desde Satse han lamentado que los ataques a trabajadores sanitarios se están convirtiendo en "algo habitual" y subraya que se encuentran en una situación de "indefensión".

En este sentido, han vuelto a reiterar su petición de que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se tomen medidas como la contratación de vigilantes de seguridad u otros sistemas para evitar altercados violentos porque "el aumento de este tipo de casos evidencian que es necesario", así como han informado de que la Junta de Personal convocará una concentración para volver a denunciar la situación.

"No basta con condenar estas agresiones, hay que tomar medidas y que sean buenas y efectivas como se lleva reclamando desde hace más de un año", han remarcado desde el sindicato de enfermería.