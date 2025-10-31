Sector cárnico, Subdelegación y Guardia Civil suman fuerzas para combatir robos de productos del Ibérico en Huelva

Archivo - Imágenes de las bodegas de Jamones Sánchez Romero Carvajal. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Industria de la Carne de Huelva (AIC-Huelva) ha mantenido una reunión de trabajo con la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y los mandos de la Guardia Civil de la provincia, incluyendo representantes de la Comandancia de Huelva y de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para abordar la "creciente preocupación" del sector del ibérico ante "los robos que se vienen produciendo en las últimas semanas en industrias, almacenes, tiendas y restaurantes, especialmente en la comarca de la Sierra".

Así lo ha indicado la FOE en una nota, en la que ha señalado que el encuentro, en el que también participaron miembros de la asociación, estuvo presidido por el Presidente de AIC-Huelva, Luis González Díaz de Cerio.

Según ha subrayado la FOE, los productos sustraídos son mayoritariamente jamones ibéricos, "productos de alto valor económico", lo que ha generado "una notable alarma entre los empresarios del sector".

Durante el encuentro, la subdelegada del Gobierno y los mandos de la Guardia Civil expresaron su "firme compromiso" con la seguridad del sector y detallaron las medidas que se están implementando desde finales del verano, incluyendo un plan de acción específico. Hasta la fecha, se ha logrado la detención de una banda organizada, y "se prevé que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días", apunta la FOE.

Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de que las empresas "no solo denuncien los robos, sino que también comuniquen cualquier comportamiento sospechoso que puedan detectar", lo que "permitirá anticiparse a posibles acciones delictivas".

Esta reunión da continuidad a la celebrada el año pasado, consolidando un espacio de diálogo "abierto y constructivo" entre las partes. Ambas entidades acordaron mantener canales de comunicación y colaboración permanentes, especialmente durante los meses de otoño, cuando el riesgo de robos se incrementa de cara a la campaña navideña.

AIC-Huelva agradece la "implicación" de las autoridades y reafirma su "compromiso" con la protección del sector ibérico, "uno de los pilares económicos de la provincia".