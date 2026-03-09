Seis condenados a entre nueve y tres años de cárcel por traficar con cocaína en la costa de Huelva

Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva por la que se condena a seis hombres a entre nueve y tres años y un día de cárcel por trafico y contrabando de drogas en la costa de Huelva. De este modo, los tres condenados a nueve años fueron detenidos por la Guardia Civil en un barco pesquero tras alijarse 276 paquetes de cocaína, mientras que los condenados a tres años y un día fueron detenidos en una embarcación semirrígida desde donde se presume que se realizó la entrega.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, se considera probado que el entre las cinco y las siete de la mañana del 29 de enero de 2024, "con la finalidad de lucrarse mediante la venta y distribución a terceros de sustancias ilícitas", tres de los condenados --junto a una persona que se encuentra en paradero desconocido tras huir-- participaron con un barco pesquero en un trasbordo de paquetes de cocaína en alta mar, a unas 22 millas náuticas de la costa onubense.

Así, señala que tras partir desde el puerto de Isla Cristina como tripulantes del pesquero se encontraron en alta mar con una embarcación semirrígida, donde procedieron a trasbordar desde la lancha hasta el buque pesquero 276 paquetes de cocaína.

Sobre las 11,30 horas agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil localizaron el buque tras recibir información de una posible actividad ilícita y junto con agentes de Vigilancia Aduanera realizaron la inspección del barco hallando la droga, nueve garrafas para aceite hidráulico. El valor de la droga intervenida hubiera alcanzado un precio de 14 millones de euros en el mercado negro.

De otro lado, ese mismo día sobre las 17,30 horas los agentes de la Guardia Civil consiguieron localizar la embarcación semirrígida desde donde se realizó el alijo, e iniciaron una persecución que se prolongó hasta las 19,00 horas, cuando fue abordada frente a la costa de Isla Cristina y detenidos sus tres ocupantes.

Esta embarcación fue intervenida y contaba con 12 metros de eslora, tres motores fueraborda de 300 caballos de potencia y un radar, todo ello valorado en 144,791 euros, y carecía de nombre, matrícula, pabellón y placa identificativa del casco, así como a los motores se les había retirado identificaciones de marca, modelo y número de serie.

Por todo ello, los tres miembros del buque pesquero fueron condenados en junio de 2025 a nueve años de prisión por un delito contra la salud pública, así como a dos multas de 25 millones de euros para cada uno de ellos. Por otra parte, los miembros de la embarcación semirrígida han sido condenado a tres años y un día de cárcel por un delito de contrabando, con multa de multa de 150.000 euros cada uno, y absueltos del delito contra la salud pública al no poder probarse su participación en el alijo.

Tras la sentencia de la Audiencia de Huelva los condenados presentaron recurso de apelación, que ha sido finalmente desestimada por el Alto Tribunal andaluz, confirmando las penas impuestas para todos ellos.