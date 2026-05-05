El Senado aprueba una moción del PP para reconocer el "carácter estratégico" de la presa de Alcolea de Huelva

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

MADRID/HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Senado ha aprobado este martes, con 18 votos a favor y nueve abstenciones, una moción presentada por el PP para que el Gobierno reconozca el "carácter estratégico" de la Presa de Alcolea para el desarrollo económico de Huelva y "acelere su desbloqueo". Además, se ha rechazado una enmienda del PSOE en la que incide en "buscar la mejor solución técnica y ambiental".

En este sentido, el senador onubense Juan Manuel González, quien ha defendido la moción, ha señalado que esta iniciativa "no responde a una demanda coyuntural ni a una reivindicación aislada, sino a una necesidad estructural largamente acreditada que afecta de manera directa al presente y al futuro económico de toda una provincia de Huelva".

Así, ha indicado que la construcción de la presa de Alcolea se inició en el año 2012 y "permanece incomprensiblemente paralizada con apenas un 23% de ejecución". "Estamos ante una oportunidad perdida, un freno real que se prolonga en el tiempo y que lastra el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la cohesión territorial", ha abundado.

Además, ha incidido en que el "retraso" tiene "consecuencias tangibles" como que "limita de manera crítica la disponibilidad de recursos hídricos regulados en una provincia donde el sector agroalimentario constituye uno de los pilares fundamentales de su economía".

"Pero no es solo el campo, el tejido industrial onubense, especialmente el vinculado al polo químico y energético, requiere también una planificación hídrica fiable", ha añadido.

Por otro lado, el senador ha remarcado que la "falta de infraestructura" como la presa de Alcolea "introduce un factor de inseguridad que debilita la posición de Huelva frente a otros territorios mejor dotados". "Cada día que esta presa sigue paralizada es un día en el que se pierde competitividad, se frenan oportunidades de crecimiento y se debilita el atractivo económico de nuestra provincia", ha señalado.

Por otro lado, el popular ha subrayado el papel de esta infraestructura en la prevención de riesgos naturales, ya que "municipios como Gibraleón y el entorno metropolitano de Huelva han sufrido episodios recurrentes de inundaciones lo que conlleva un coste económico negativo sobre empresas, comercios y ciudadanos además de los riesgos que comprometen la vida".

Asimismo, González ha señalado que resulta "especialmente preocupante" que pese a la disposición mostrada por la Junta de Andalucía para colaborar y buscar soluciones, el Gobierno de España "no haya sido capaz de materializar un desbloqueo efectivo del proyecto".

Por eso, mediante esta moción el PP insta al Gobierno a "dar un paso que ya no admite más demora". Por ello, piden que se "reconozca formalmente el carácter estratégico de esta infraestructura para el desarrollo económico de Huelva, incorporándola como prioridad en la planificación hidrológica y económica del Estado.

Por otro lado, le exigen "de manera inmediata" a desbloquear los obstáculos administrativos, técnicos y presupuestarios que mantienen paralizadas las obras y que "garantice su reanudación en el menor plazo posible", toda vez que piden "un calendario cierto de ejecución".

Asimismo, instan al Gobierno a "reforzar" la colaboración institucional con la Junta de Andalucía, "explorando todas las fórmulas necesarias para hacer posible la finalización de esta infraestructura". Por último, exigen que se garantice una dotación presupuestaria suficiente en los próximos presupuestos generales del Estado, "evitando que esta situación de bloqueo se prolongue indefinidamente".

"Huelva no pide privilegio, pide justicia, pide infraestructuras que permitan desarrollar todo su potencial económico, generar empleo y competir en igualdad de condiciones con otros territorios. La presa de Alcolea presenta una oportunidad que no podemos seguir desaprovechando. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de desbloquear, de invertir y de cumplir", ha finalizado.

MOCIÓN DEL PSOE

Por su parte, el PSOE ha presentado una enmienda de modificación de la moción en la que, según ha explicado el senador Alfonso García, ha reconocido que la presa de Alcolea es una actuación que "se ha demorado en exceso en el tiempo", que "no puede aguardar más y que debe realizarse desde la colaboración y la coordinación". "Por eso lamentamos que después de años de inacción solo se hayan acordado de ella coincidiendo con la actual campaña electoral", ha señalado.

No obstante, con la enmienda, desde el PSOE se pretende "contribuir a conseguir la mejor solución técnica, ambiental y social a la presa, a su entorno y a sus gentes". "Como texto alternativo, repito, de modificación, nuestro interés es propiciar el desarrollo del proyecto, por lo que se propone que el Gobierno continúe en coordinación con la Junta de Andalucía y en el marco competencial aplicable los trabajos de análisis técnico, ambiental, económico y administrativo relativos a la presa de Alcolea con el fin de determinar la solución más adecuada para el interés público".

Al respecto, ha detallado que por "interés público" se entiende que es "atendiendo especialmente a la viabilidad, seguridad y la calidad de las aguas del río Odiel y atendiendo a las necesidades hídricas de la provincia de Huelva".

Por su parte, el senador del PP ha indicado que no aceptan la enmienda porque "lejos de reforzar el carácter estratégico de la presa de Alcolea, lo diluye hasta convertirlo en una mera declaración de intenciones". "Sustituye un compromiso político claro por una fórmula abierta, indeterminada y en la práctica paralizante. Huelva no necesita más estudios ni más análisis interminables".

"Lleva años esperando una infraestructura esencial para su desarrollo económico, para la seguridad hídrica de su territorio y para garantizar el futuro de sectores claves como la agricultura y la industria. Con esta enmienda el Grupo Socialista pretende prolongar la incertidumbre, cuando lo que hace falta es decisión, ejecución y plazos concretos", ha aseverado.

En un segundo turno de intervención, el senador socialista ha explicado que los estudios disponibles "han puesto de manifiesto la existencia de niveles elevados de acidez y contaminación por metales pesados en el río Odiel, así como la conveniencia de determinar con rigor la evolución previsible de dichas aguas una vez embalsadas y las medidas que, en su caso, resultarían necesarias para garantizar su aptitud para los usos previstos".

"Esta cautela resulta imprescindible para evitar decisiones que pudieran comprometer el interés público o generar nuevas medidas de actuación en el futuro", ha añadido.

Asimismo, el socialista ha incidido en que el 31 de julio de 2023, la Dirección General del Agua emitió informe sobre las condiciones de seguridad de las obras ejecutadas y las posibles medidas de mantenimiento que "ustedes han obviado", que concluye que el mantenimiento de la situación actual "no introduce un riesgo adicional significativo respecto a la situación preexistente y que desde el estricto ámbito de la seguridad de infraestructuras no procedería a llevar a cabo actuaciones adicionales en este momento".

"Por todo ello, entendemos que no procede a aceptar plenamente la moción que ustedes presentan siempre que no se exija una reanudación inmediata a las obras y que exija un calendario cierto de ejecución y que se anticipen compromisos presupuestarios sin que se hayan resuelto previamente los condicionantes técnicos, ambientales, administrativos y financieros de la actuación. Resolvamos primero estos condicionantes y actuemos todos de forma coordinada", ha finalizado.