El Senado insta al Gobierno a sumarse a la celebración del centenario del vuelo del Plus Ultra en Palos (Huelva)

Archivo - El senador por la provinica de Huelva Carmelo Romero, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA - Archivo

HUELVA/MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado ha aprobado, por unanimidad de los grupos --PP, Izquierda Confederal y PSOE--, una moción presentada por el Partido Popular por la que se suma a los actos conmemorativos del centenario del vuelo trasatlántico protagonizado por el hidroavión Plus Ultra el 22 de enero de 1926, que se celebran en Palos de la Frontera (Huelva) en 2026. Asimismo, la moción insta al Gobierno central a apoyar las celebraciones programadas.

En su intervención, el senador popular Carmelo Romero, excalde de este municipio onubense, ha destacado que esta celebración viene a "honrar un acontecimiento histórico", al tiempo que ha remarcado que "en el año 2026 comenzarán a conmemorarse el centenario de los grandes vuelos de la aviación española, una etapa de vital importancia desde el punto de vista técnico después de la Primera Guerra Mundial".

Romero ha destacado que "el primero de todos ellos fue el que en el año 1926 efectuó, partiendo del puerto de Palos de la Frontera hasta Buenos Aires, en la Argentina, Ramón Franco, Ruiz de Alda, Pablo Rada y Juan Manuel Durán". "Ellos fueron los artífices y heroicos protagonistas que realzó el orgullo patrio e introdujo para siempre a la aeronáutica española en la historia de la navegación aérea", ha añadido.

"La aventura de conectar España con Hispanoamérica supuso un éxito internacional, fue motivo de orgullo para todo el país e introdujo para siempre a la aeronáutica española en la historia de la navegación aérea. Eso fue, ni más ni menos, el vuelo del Plus Ultra, y como tal fue recibido en Buenos Aires el 10 de febrero de 1926, a su llegada desde España. Los propios aviadores portaban mensajes de fraternidad del Rey Alfonso XIII, su gobierno y distintas instituciones nacionales dirigidos hacia las repúblicas hispanoamericanas en su conjunto. En las dos orillas del Atlántico, el vuelo fue despedido y recibido como 'un acto de paz y fraternidad', ha remarcado.

En este contexto, el senador popular ha afirmado que "la elección del puerto de Palos de la Frontera como punto de despegue de la expedición no fue una casualidad: tenía un enorme valor simbólico" ya que "desde allí partieron las naves castellanas comandadas por Cristóbal Colón rumbo a Poniente, lo que dio lugar a la revelación de la existencia de un Nuevo Mundo al otro lado del Océano".

Carmelo Romero ha explicado que, con motivo de "tan señalado acontecimiento", las principales instituciones de Palos de la Frontera, Huelva y Andalucía "preparan ya celebraciones", por lo que considera que el Gobierno de España "no puede mantenerse ajeno ante semejante efemérides".

Por todo ello, el PP ha presentado esta moción en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, que ha aprobado instar al Gobierno de España a apoyar las celebraciones programadas en Palos de la Frontera para conmemorar aquellas efemérides y solicitará, asimismo, "el diseño de su propio programa de actividades de carácter estatal, dada la importancia y significación del acontecimiento histórico cuyo centenario se pretende celebrar".

Por su parte, desde el PSOE se han sumado a la moción porque le "gusta" que "se reconozcan los hitos históricos" y "en este caso fue el hito de que en 1926 un avión pilotado por tres pilotos y un mecánico cruzó el océano Atlántico y llegó hasta Buenos Aires", ha indicado la senadora Pasión Gador Romero, toda vez que ha apuntado que "todo lo que sea reconocer el avance científico y social de nuestro país en un momento determinado es algo que merece la pena celebrarse".

De otro lado, ha señalado que espera que "dentro de poco también nos acordemos que fue en 1946 cuando se hizo el primer vuelo comercial Madrid-Buenos Aires, "que supuso el establecer una línea regular que ayudaría a aquellas personas que migraron a Argentina o que se exiliaron a Argentina a tener una comunicación mejor con sus familias", así como que "se tuviera en cuenta que dos años después, por primera vez, una mujer María de la Salud Bernardo de Quirós y Bustillos pudo tener el título oficial de piloto".

"Había mujeres antes, incluso la mujer de uno de los pilotos, de Ramón Franco, que ya tenía la capacidad, pero que no la dejaron ni siquiera presentarse para conseguir el título. Creo que todos estos hitos de la aviación española también se han de señalar", ha concluido.

De otro lado, el senador del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Enric Xavier Morera, ha señalado que su grupo apoyaba también la petición y ha subrayado que le parece "interesante y "positivo rememorar y reconocer los hechos históricos acaecidos aquí y en Iberoamérica", al tiempo que ha apuntado al respecto que "no entiende que "alguien critique muchas veces la ley de memoria histórica".