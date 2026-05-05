La Subdelegación del Gobierno en Huelva se compromete a la adecuación del entorno del viaducto del Matadero

Visita de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, al barrio de El Matadero. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva se ha comprometido a la adecuación del entorno del viaducto de la autovía H-30 que discurre por el barrio de El Matadero que se ha llebado de basuras y escombros.

Así lo ha trasladado la subdelegada, María José Rico, durante una visita técnica al barrio del Matadero, acompañada por representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Saltés y personal de la Jefatura Provincial de Carreteras, según ha indicado la Subdelegación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

En el transcurso de la visita se ha analizado sobre el terreno la situación actual de la zona para dar respuesta a los problemas trasladados por los representantes vecinales y a la valoración técnica realizada por la Jefatura Provincial de Carreteras en relación con el estado del entorno y sus condiciones.

En este sentido, se ha informado de las actuaciones previstas en relación con la retirada de residuos existentes y el posterior vallado de la zona, quedando a la espera de que el Ayuntamiento de Huelva designe un punto limpio donde se realizará el depósito del material retirado.