Subdelegación de Huelva traslada sus condolencias por el fallecimiento de los guardias civiles

Archivo - Subdelegación del Gobierno en Huelva. - EUROPA PRESS HUELVA - Archivo

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de los dos guardias civiles fallecidos este viernes en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Según ha indicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la Subdelegación ha lamentado "los fallecimientos de Germán, agente de la Guardia Civil, y del capitán Jerónimo, como consecuencia de la colisión que se ha producido en las costas de Huelva"

"Trasladamos nuestras condolencias a sus familias, amigos y compañeros, y deseamos la pronta recuperación de los heridos", han concluido.