Subdelegada dice que "hay medios suficientes" para narcotráfico pero "queda por hacer" para que "no arraigue" en Huelva

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado que "hay medios suficientes" para combatir el narcotráfico, pero ha señalado que "queda todavía mucho por hacer" para que "no se arraigue en Huelva" porque es "un negocio de difícil desaparición", toda vez que ha destacado que "se están viendo muchas operaciones exitosas".

A pregunta de los periodistas sobre la última operación contra el narcotráfico en Punta Umbría, donde los responsables del alijo abrieron fuego contra agentes de la Guardia Civil, la subdelegada ha señalado que "desgraciadamente" el "narcotráfico es "un problema mundial" y en el que se lleva trabajando "muchos años, no es de ahora".

"Lo que pasa es que a raíz de la puesta en marcha del quinto plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar, en el que Huelva está incluida, y con todo el refuerzo económico, material y de efectivos que ha puesto el Ministerio del Interior, lo que estamos es reforzando y estáis viendo muchísimas operaciones exitosas", ha manifestado.

"Yo lo veo como algo positivo. Estamos cercando y estamos intentando instaurar, implementar el principio de autoridad en el territorio, pero con la presión que venía siendo ejercida por parte de las fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado desde Algeciras, que luego lo desplazaron a Sevilla, pues está también impactando mucho en el Guadiana", ha abundado.

Así, ha indicado que se está trabajando "codo con codo" con la GNR portuguesa y se está logrando "muchas operaciones exitosas contra el narcotráfico en el cauce del río, en el ámbito terrestre y también una lucha feroz, contra el petaqueo, que ya es un tipo delictivo desde abril incorporado en el código penal".

Por ello, ha remarcado que esta "lucha" está dando resultados "muy positivos", porque el nivel de incautación es "brutal" y el nivel también de detención es "muy alto".

Además, ha subrayado que se disponen de "medios adecuados y suficientes" para hacer frente a este riesgo, que "va a seguir estando" porque es "un negocio mundial". "Tenemos embarcaciones interceptadoras de alta velocidad, drones, aparatos de visión nocturna, patrullas que se están desplegando por toda la ladera española del Guadiana para intentar hacer frente y presionar para que no se arraiguen y vean la dificultad que hay aquí y emabarcaciones de última generación".

Sin embargo, ha reconocido que "queda todavía mucho por hacer" porque "esto es un negocio, desgraciadamente, de difícil desaparición, si no solo hay que mirar el mundo". "Pero lo que queremos es que nos arraigue en Huelva y que vean que tienen dificultad para instalar aquí una operación logística y tengan aquí una sede tranquila y cómoda", ha remarcado.

"En eso estábamos trabajando. Qué querríamos todos tener más medios, claro, y más médicos y más enfermeros, siempre parece que es infinita la petición. Pero tenemos los medios adecuados, tenemos el compromiso suficiente, la profesionalidad por parte de todos los guardias civiles y la policía nacional que nos cuidan, nos protegen".

PROFESIÓN DE RIESGO

En cuanto al incidente de Punta Umbría, Rico ha manifestado que "afortunadamente" no se ha resuelto con ningún herido, pero "a veces a los coloca en profesión de riesgo". "Es una profesión de riesgo y el Gobierno además está trabajando ya en esto también".

"Lo digo por anticipar algo que anunciarán, supongo que en breve, estamos trabajando con todas las organizaciones para que realmente esto sea una realidad. Pero tenemos medios adecuados, suficientes y mucho compromiso y mucho esfuerzo por parte de la fuerza del grupo de seguridad", ha concluido.