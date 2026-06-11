Abren fuego contra guardias civiles al intentar descargar hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva)

Archivo - Embarcación de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evitado la entrada de un cargamento de hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva) en la pasada madrugada en una operación en la que los responsables del alijo abrieron fuego contra los agentes al verse sorprendidos. Una persona ha sido detenida mientras el resto emprendió la huida y se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron la pasada madrugada cuando se avistó una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad de Punta Umbría. Se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y por mar, para la interceptación de la misma, donde se encontraba una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga de la droga.

De este modo, fueron localizados tras abandonar el lugar, momento en el que los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a la agresión, no resultando herido ningún componente del cuerpo. Seguidamente, los autores huyeron a pie del lugar, consiguiendo detener a una persona.

Se ha establecido un dispositivo de cierre al objeto de encontrar a las personas que se han dado a la fuga, que cuenta con agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial. Asimismo, se ha solicitado colaboración de otros cuerpos policiales.

En esta operación se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos, un arma corta de fuego, encontrada en el interior de un vehículo. Además, se han encontrado varios casquillos y proyectiles en el lugar de los hechos que serán analizadas por Criminalística. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer lo sucedido.