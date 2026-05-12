La temporada de cría de lince ibérico finaliza en Doñana con el nacimiento de 16 crías de seis parejas reproductoras

Captura de pantalla del vídeo del primer chequeo a las crías de la lince Umbrela, del centro de El Acebuche. - OAPN

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La temporada de cría de lince ibérico (Lynx pardinus) de 2026 ha finalizado con el nacimiento de un total de 31 cachorros distribuidos en 12 camadas, seis de ellas en el centros de cría de El Acebuche, en Doñana, (Huelva), donde han nacido 16 cachorros, de los cuales 13 han salido adelante, y Zarza de Granadilla (Cáceres), ambos gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y adscritos al Programa de Conservación ex situ de esta especie.

Según ha indicado el organismo, se trata de un resultado "muy positivo" y "consolida la tendencia positiva registrada en los últimos años". El centro de cría de El Acebuche, junto con el de Zarza de Granadilla, incorporado al programa en 2011, ha sido "una pieza fundamental" en esta estrategia de conservación.

Así, más de 300 cachorros han nacido en los centros gestionados por el OAPN en estos años, "contribuyendo de manera decisiva a la recuperación de las poblaciones silvestres". Muchos de estos ejemplares han sido liberados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Portugal, "favoreciendo la expansión de la especie más allá de sus últimos refugios naturales".

En el centro de El Acebuche han nacido 16 cachorros repartidos en seis camadas, con una media de 2,7 cachorros por camada, ligeramente superior a la habitual en estas instalaciones. De ellos, 13 ya han superado el primer mes de vida, una fase especialmente importante para garantizar su supervivencia. Los tres restantes, nacidos el pasado 23 de abril, evolucionan favorablemente y continúan desarrollándose con normalidad.

Los datos reproductivos obtenidos este año en El Acebuche reflejan también un "elevado grado de éxito biológico y de manejo". Las siete parejas establecidas llegaron a copular y seis de las siete hembras quedaron gestantes, lo que supone una tasa de éxito del 86%, por encima de los valores habituales registrados en el centro.

Entre los hitos más destacados de esta temporada figura la reproducción del macho fundador Tintín, que no había logrado descendencia en años anteriores. El nacimiento de esta camada representa un "importante avance" desde el punto de vista del manejo genético de la población cautiva, "especialmente relevante para preservar la diversidad genética". Esta reproducción se produjo, además, durante un segundo celo de la hembra Juromenha.

Otro aspecto especialmente positivo ha sido el éxito reproductor de dos hembras primerizas, que han conseguido sacar adelante sus camadas de forma natural. La experiencia acumulada en el programa muestra que los primeros intentos de reproducción suelen presentar mayores dificultades, por lo que este resultado constituye un indicador muy favorable.

Además, destaca el tamaño de las camadas registradas en El Acebuche: cinco han sido de tres cachorros y una de un solo ejemplar, lo que confirma una tendencia hacia camadas más numerosas. En los próximos días, los cachorros entrarán en una de las fases más delicadas de su desarrollo, caracterizada por la competencia entre hermanos para establecer jerarquías dentro de la camada. El equipo técnico y veterinario del centro mantendrá un seguimiento para asegurar la correcta evolución de todos los ejemplares.

El centro de cría de Zarza de Granadilla ha cerrado también una temporada "muy satisfactoria", con el nacimiento de 15 cachorros distribuidos en seis camadas y una media de 2,5 cachorros por camada. Todos los ejemplares han superado ya el primer mes de vida, una etapa clave para garantizar su supervivencia.

RECUPERACIÓN DEL LINCE IBÉRICO

En conjunto, los resultados de la temporada de cría de 2026 mantienen la positiva evolución registrada en años anteriores e incluso "mejoran" algunos de los principales indicadores reproductivos del programa. Estos resultados refuerzan el papel que desempeñan los centros de cría de El Acebuche y Zarza de Granadilla en la recuperación de esta especie, que continúa expandiendo su presencia en la Península Ibérica y avanzando en 2026 hacia nuevos territorios, como Aragón y Castilla y León.

Los avances alcanzados durante las últimas dos décadas gracias a la combinación de la cría en cautividad, la reintroducción de ejemplares y la mejora del hábitat han permitido que el lince ibérico pase de estar catalogado como "en peligro crítico" a situarse actualmente en la categoría de "vulnerable" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Este cambio constituye uno de los mayores éxitos internacionales en conservación de fauna amenazada y demuestra que los programas de conservación, respaldados por el trabajo coordinado de administraciones públicas, personal científico y equipos técnicos, pueden revertir situaciones críticas para la biodiversidad.

PAPEL DEL OAPN

El Organismo Autónomo Parques Nacionales desempeña un papel "clave" en la coordinación de la Red de Parques Nacionales, la conservación y gestión de espacios naturales propios o adscritos, la coordinación de la Red Española de Reservas de la Biosfera y el desarrollo de programas ambientales estratégicos. Su trabajo en materia de conservación de la biodiversidad, sostenibilidad y educación ambiental lo convierte en un actor fundamental dentro de la política medioambiental española.

Entre sus actuaciones se encuentra el mantenimiento y gestión de dos de los cuatro centros de cría oficiales del lince ibérico. El OAPN aplica en los centros de cría de El Acebuche y Zarza de Granadilla las medidas y actuaciones asignadas dentro del Grupo de Trabajo del lince ibérico, contribuyendo de manera directa al éxito reproductor, al manejo genético de la especie y al refuerzo de las poblaciones silvestres.

La continuidad de este trabajo técnico y científico ha permitido consolidar un modelo de conservación reconocido internacionalmente, en el que la cooperación entre administraciones públicas, equipos técnicos y comunidad científica ha resultado decisiva para la recuperación de esta especie.

EL PROGRAMA EX SITU

El programa de conservación ex situ, iniciado en 2003 y desarrollado en el marco del grupo de trabajo técnico coordinado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, nació con el objetivo de preservar la diversidad genética de la especie y proporcionar ejemplares destinados al refuerzo de las poblaciones naturales y a la reintroducción en zonas donde se había extinguido que contaran con buenas condiciones de acogida en España y Portugal.

En aquel momento, el lince ibérico se encontraba al borde de la extinción, con menos de un centenar de ejemplares en libertad. Hoy, más de dos décadas después, el programa se ha consolidado como una herramienta clave para la recuperación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la fauna ibérica.