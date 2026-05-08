Toscano y Miranda trasladan sus condolencias por la muerte de los dos guardias civiles

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HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, han trasladado sus condolencias a las familias de los dos guardias civiles fallecidos este viernes en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

De este modo, el presidente provincial, David Toscano, traslada las condolencias de la institución a las familias y a todo el Cuerpo y pone en valor la entrega y el compromiso de la Guardia con la seguridad de la ciudadanía.

Además, la Diputación de Huelva ha suspendido sus actos institucionales y culturales en señal de duelo por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que han perdido la vida durante una operación contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

Los agentes han fallecido tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo cuando llevaban a cabo una operación antidroga, durante la persecución de una narcolancha. Además, otros dos miembros del Cuerpo han resultado heridos.

Entre los actos suspendidos se encuentra el espectáculo itinerante 'Quimera', previsto para esta noche en Huelva capital dentro de la presentación de la programación de la XLI edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, después de su estreno este jueves en las calles de Niebla.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha trasladado, en nombre de toda la institución provincial, "el más profundo pesar y afecto" a las familias, amigos y compañeros de los agentes fallecidos, así como el deseo de una pronta recuperación a otros guardias civiles heridos en esta trágica actuación.

Toscano ha señalado que "Huelva vive hoy una jornada de inmensa tristeza ante la pérdida de dos servidores públicos que han fallecido cumpliendo con su deber, defendiendo la seguridad de todos y luchando contra el narcotráfico en nuestras costas".

Asimismo, ha puesto en valor "la entrega y el compromiso permanente de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya labor diaria merece el reconocimiento y el respeto de toda la sociedad".

"La Diputación de Huelva se une al dolor de la Guardia Civil en estos momentos tan duros y comparte el duelo de toda la provincia ante una tragedia que nos conmociona profundamente", ha añadido el presidente provincial.

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha trasladado, a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, su "más sentido pésame" a la familia, amigos y seres queridos de los guardias civiles onubense fallecidos en una persecución a una narcolancha. "Mi corazón está con vosotros y todo el Cuerpo".

Además, ha deseado una pronta recuperación a los otros heridos durante la operación. "A todos ellos toda nuestra fuerza y energía para una pronta recuperación", ha incidido.