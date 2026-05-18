Un total de 1.160 obras de 52 países se inscriben en el XIX Festival de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Huelva)

Archivo - Premios del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum. - MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La organización de la XIX edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum, que se celebra en el núcleo de Islantilla --compartido por los municipios onubenses de Isla Cristina y Lepe (Huelva)--, ha dado a conocer este lunes el número de largometrajes y cortometrajes inscritos en su Sección Oficial a Concurso y que este año ha alcanzado las 1.160 películas en competición con obras que representan a los cinco continentes.

Un total de 52 países aspiran a formar parte de la sección de competición de este certamen para poder alzarse con los Premios Luna de Islantilla, que recaerán en las producciones más destacadas de cuantas se proyecten durante los meses de verano en la programación de sesiones gratuitas al aire libre de esta muestra que tendrán lugar en el patio del Centro Activo de Islantilla, ha indicado la Mancomunidad en una nota.

El equipo del festival tiene ahora por delante la tarea de seleccionar los doce largometrajes y cien cortos que concurrirán por el Premio Luna de Islantilla en las diferentes categorías a concurso. En lo concerniente al perfil de las 1.160 obras presentadas, Islantilla mantiene su diversidad cultural gracias a la "enorme variedad" en cuanto a la procedencia de las cintas inscritas.

En la próxima edición de este Festival participarán producciones de Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, India, Irán, Islandia, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Marruecos, México, Nepal, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

Cada año, durante los meses de julio y agosto, el enclave turístico de Islantilla se ha ido convirtiendo en centro de atención para los amantes del cine que, con su presencia en las múltiples sesiones de la nutrida programación de este festival, participan con su voto en la concesión de los diferentes premios que conforman el palmarés de esta muestra.

La Sección Oficial a Concurso de esta decimoctava edición seleccionará las mejores obras producidas con posterioridad a enero de 2025, entrando en competición doce largometrajes y cien cortometrajes procedentes de todos los continentes y sobre las más diversas temáticas y géneros.

El festival mantiene además la dotación económica de sus dos principales premios, de modo que el Mejor Largometraje será premiado con 6.000 euros y el Mejor Cortometraje con 2.000 euros. Las cintas seleccionadas serán publicadas a principios del mes de junio en la web oficial del festival: www.islantillacineforum.com y a través de las redes sociales Facebook y Twitter (@islantillacine).