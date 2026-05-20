Un total de 200 andaluces participarán en el IV Circuito de Salud Mental y Playa de Faisem en La Antilla (Huelva)

Presentación del IV Circuito de Deportes Salud Mental y Playa. - AYUNTAMIENTO DE LEPE

LEPE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Un total de 200 participantes de las ocho provincias andaluzas e incluso de otros puntos de la geografía española, como las comunidades de Castilla La Mancha y Castilla León, así como una representación italiana, participarán en el IV Circuito de Deportes Salud Mental y Playa que se celebrará en la playa de La Antilla, en Lepe (Huelva), entre el 26 y el 28 de mayo.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lepe, Carolina Reyes y el responsable provincial en Huelva de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), Juan Jesús Cordero, han presentado este miércoles el evento, consolidado ya como el gran evento sociodeportivo de Faisem en la provincia de Huelva.

El circuito incorpora este año dos grandes novedades, la participación de mujeres en las competiciones y la convocatoria de equipos de toda Andalucía.

La teniente de alcalde respaldó esta importante iniciativa que combina la salud con el deporte y el turismo, en un enclave tan singular como las playas de La Antilla e Islantilla, y con la que "Lepe vuelve a tener la suerte de convertirse en ciudad anfitriona", ha dicho.

El responsable de Faisem desglosó el programa de actividades, que incluirá campeonatos de footgolf, datchball, fútbol playa España-Italia, circuito de seis postas y actividades no competitivas. Además valoró la repercusión que tiene este circuito "tanto en la salud de los participantes, como en la eliminación del estigma social sobre las enfermedades mentales".