Un total de nueve montañistas onubenses ascenderán al pico más alto de Marruecos bajo reto 'Montañas contra el cáncer'

Presentación en la Diputación de Huelva del reto 'Montañas contra el cáncer'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve montañistas onubenses --tres de ellos pacientes oncológicos-- emprenderán el 27 de marzo el ascenso al Tuzcal, con una altitud de 4.167 metros, la montaña más alta de Marruecos y de todo el norte de África bajo el reto de superación 'Montañas contra el cáncer'.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha explicado que se trata de "un objetivo de superación, un reto personal y que va más allá de lo deportivo, aunque el proyecto también incentive los hábitos saludables".

"Desde la Diputación Provincial apoyamos este tipo de proyectos y a las asociaciones y clubes que los organizan, porque el cáncer es una lucha que hay que dar a conocer y visibilizar y en la que todas las administraciones, asociaciones y clubes, en este caso deportivos, tenemos que estar unidos, para que cuando llegue la enfermedad, no nos toca otra que sufrirla, pelearla y demostrar que se puede salir", ha señalado.

'Montañas contra el Cáncer' es uno de los "proyectos insignia" de la delegación de Huelva de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. Con un objetivo claro "mejorar la calidad de vida de las personas que han pasado o están pasando por un proceso oncológico a través del contacto directo con el medio natural", ha subrayado el delegado de la Federación, Manuel Palanco.

Al respecto, ha añadido que el foco se centra en los beneficios terapéuticos de la montaña --aire puro, ejercicio moderado y apoyo grupal--, con la filosofía de que "no es solo caminar; es un proceso de reconexión con el propio cuerpo y con la vida después del diagnóstico, creándose un espacio seguro donde el paciente se convierte en montañero, cambiando el rol de enfermo por el deportista".

"Con esta propuesta demostramos que el camino hacia la recuperación también se escribe paso a paso, conquistando juntos las montañas más importantes: las que llevamos dentro", ha abundado.

Así, uno de los tres pacientes oncológicos que subirán el Tuzcal, conocido como el techo del Atlas, es José Antonio Ramos, del grupo de montaña y marcha nórdica Trepamundo que promueve el desafío. Según ha explicado, la idea inicial era hacer el ascenso tres pacientes oncológicos, pero por sus propios medios, no serán capaces, seguramente, de hacer una subida de estas características y necesitarían el apoyo de un equipo que conociera y que estuviera disponible para "echar una mano".

"Y el logo de Montañas contra el Cáncer lo que viene a representar: de los tres montañeros que se ve, uno ya ha hecho cumbre y los otros dos están subiendo y uno le está dando la mano al otro. Esa ayuda que necesitamos en la vida y también en los retos de montaña, y que vamos a necesitar nosotros, como pacientes oncológicos, para poder subir a la cima del Tuscal", ha detallado.

El camino sinuoso del logotipo representa "el camino de la vida". "El difícil momento que tenemos que atravesar desde que nos diagnostican cáncer hasta el reto que, como el montañero que está haciendo cumbre, tenemos que ir superando para llegar a la curación".

Por ello, para Ramos es "fundamental la capacidad de esfuerzo de los pacientes oncológicos, sobre todo después de la pesada losa que supone un diagnóstico, así como también la necesidad de volver, si no hacer la vida anterior al menos a la máxima normalidad posible".

Junto a Ramos, con mieloma múltiple, cuatro hombres y cuatro mujeres --dos de ellas enfermas oncológicas con cáncer de mama-- afrontan este reto "con ciertas limitaciones que antes no había, como consecuencia de los efectos secundarios, pero con "mucha ilusión". "Creo que vamos a ser capaces de realizarlo a pesar de las condiciones ambientales, porque hay nieve desde el principio de la subida", ha añadido.

La subida partirá desde la población de Imlil en Marruecos, que está a 1.740 metros, para hacer una aproximación al refugio que está a unos 3.200 metros, "una subida con unos 1.400 metros de desnivel positivo que queremos afrontar entre siete horas y nueve horas".

Al día siguiente la expedición tendrá dos días de refugio para poder acometer la cima de 4.167 metros del Tuscal, "unos nueve kilómetros, en un tiempo de ocho o nueve horas".

Por otro lado, Pilar Maestre, representante de la Asociación Española contra el cáncer y paciente oncológicas realizará el ascenso como un reto personal. "Me gusta el contacto con la naturaleza, la montaña y vi que era una oportunidad, en esta carrera de fondo pues vienen muchos baches, porque lo que hacemos hoy es lo importante y mañana lo hacemos de nuevo".

Junto a esta gran escalada, 'Montañas contra el Cáncer' ha diseñado tres actividades de senderismo que fomentan la práctica de hábitos saludables, en colaboración con las Juntas locales de la Asociación contra el cáncer en la sierra, y abierta tanto a deportistas como no deportistas que quieran disfrutar de la naturaleza y el entorno. La primera ya se ha hecho en Jabugo; la segunda será posiblemente en Aroche y para la tercera está prevista la subida a San Cristóbal.

El grupo de Montaña Trepamundo ha agradecido el apoyo de la Diputación de Huelva; de la Federación Andaluza de Deporte de Montaña, Escalada y Senderismo; de la Asociación Española contra el Cáncer y de las distintas empresas colaboradoras.