Un total de nueve pruebas conforman la séptima edición del Circuito Provincial de Aguas Abiertas de Huelva

Presentación de la séptima edición del Circuito Provincial de Aguas Abiertas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve pruebas componen este año la séptima edición del Circuito Provincial de Aguas Abiertas que organiza la delegación en Huelva de la Federación Andaluza de Natación, con la colaboración de la Diputación de Huelva.

La actividad se disputa a lo largo del verano por diferentes puntos del litoral onubense. El circuito, que se inició el pasado mes de marzo en Palos de la Frontera con la IV Travesía Aguas de Palos de la Frontera-Mazagón, celebrará su segunda prueba el próximo 20 de junio con la disputa en Cartaya de la VI travesía a nado por la convivencia y cohesión social del río Piedras Cartaya, ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romeo, ha presentado esta séptima edición junto al delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Natación, Francisco Luque, y ha agradecido tanto a la delegación como a los ayuntamientos que acogen estas nueve pruebas "su esfuerzo, compromiso y colaboración" por organizar este circuito.

El mismo tiene como objetivos "mantener las actividades de natación durante los meses de verano, abriéndolas a las aguas abiertas, después de que durante todo el año se celebran los encuentros municipales en las piscinas, así como poner en valor la costa de la provincia de Huelva".

Por su parte, Francisco Luque ha recordado que serán ocho municipios los que este año acojan las nueve pruebas del circuito, y ha agradecido el apoyo de la Diputación y de los ayuntamientos, "sin los cuales sería prácticamente imposible realizarlo". Luque ha animado a la participación y a "disfrutar de una costa y un clima ideal para la práctica de la natación en aguas abiertas".

Tras las pruebas de Palos de la Frontera y Cartaya, el resto de pruebas, que se llevarán a cabo en el transcurso de los meses de julio y agosto, se disputarán en las aguas de Moguer, La Redondela, Lepe, Ayamonte, Isla Cristina, Palos de la Frontera y Punta Umbría. En cada travesía habrá dos pruebas: una de ellas para los nacidos en 2013 y años posteriores con una distancia entre 500 y mil metros, y otra para el resto.

En cada una de las travesías se realizará una clasificación general y por categorías, que servirán para realizar las clasificaciones del Circuito. La puntuación final se obtendrá sumando los cinco mejores resultados obtenidos en todas las pruebas realizadas. Todos los participantes tendrán que participar en un mínimo de cinco pruebas para aparecer en las clasificaciones finales.