El turismo ornitológico de la provincia de Huelva se promociona en Reino Unido desde la 'Global Birdfair'

Feria 'Global Birdfair'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva está presente en la 'Global Birdfair' 2026, la cita anual más importante relativa al turismo ornitológico a nivel internacional que se está celebrando del 10 al 12 de julio en la Reserva Natural Rutland, en el Reino Unido.

La Agencia Destino Huelva está participando en la feria como parte del 'stand' de Andalucía, que ha presentado la oferta andaluza especializada de forma global, con el fin el potencial en este segmento "tan específico y cada vez más en auge", según han explicado este domingo desde la Diputación de Huelva en una nota.

La promoción de la riqueza ornitológica de la provincia de Huelva se basa "en las condiciones naturales únicas que tiene para la práctica del avistamiento de aves", con más de un tercio de territorio preservado con alguna figura de protección medioambiental y destacando el Parque Nacional de Doñana como "la mejor bandera y reclamo debido a la gran cantidad de especies que los turistas pueden avistar en este territorio protegido".

Según agregan desde la Diputación, esta riqueza puede completarse con la avifauna de Marismas de Odiel y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La 'Global Birdfair' reúne a empresas turísticas vinculadas a la ornitología, parques nacionales y reservas de la biosfera, estancias en 'eco-resorts' en parajes naturales y se ofertan paquetes y experiencias "muy diversas".

El público que visita esta muestra busca viajes a destinos que todavía no conoce y visitar países que ofrecen experiencias y programas con especies y "actividades únicas".

Desde los dos mostradores andaluces se ha ofrecido atención personalizada, material promocional específico, recursos audiovisuales y soporte informativo sobre productos y servicios relacionados con la observación de aves, rutas guiadas, espacios protegidos y alojamientos rurales "comprometidos con la sostenibilidad".

Además --añaden desde la Diputación--, "se ha propiciado la colaboración público-privada y la generación de oportunidades de negocio con agentes del sector turístico internacional".

Para la institución provincial onubense, la presencia dentro del 'stand' de Turespaña permite "reforzar la imagen de unidad y complementariedad del conjunto de destinos españoles, favoreciendo sinergias entre territorios y proyectando una visión sólida y cohesionada de España como referente en turismo de naturaleza".

Andalucía aporta a esta propuesta conjunta "su singularidad ecológica, su profesionalización del sector y su compromiso con un modelo turístico equilibrado, orientado a la conservación, la educación ambiental y el desarrollo local", defienden desde la Diputación de Huelva.

Desde sus inicios hace más de décadas, --primero como la 'British Birdwatching Fair', luego como feria de Rutland y ahora como 'Global Birdfair'--, se ha convertido en "el mayor evento internacional para el turismo de naturaleza".

A ella acuden cada año más de 20.000 visitantes y 350 expositores para conocer los principales destinos que el mercado del eco-turismo ofrece, así como las novedades en óptica, arte, libros y alimentación para las aves.

En la feria participan destinos de los seis continentes --incluyendo Antártida-- que utilizan la feria para promocionarse en el mercado del principal consumidor de ecoturismo en Europa, que es Reino Unido.

Andalucía se sitúa como el primer destino de turismo ornitológico de España debido a la diversidad de especies de aves y al número de parques naturales protegidos que tiene la comunidad, según la organización SEO/Birdlife.