UHU (Huelva) acoge las III Jornadas sobre funcionamiento de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario

III Jornadas sobre funcionamiento de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un numeroso grupo de alumnos de Trabajo Social, así como de Derecho, Psicología y Educación, han compartido una tarde con los profesionales e internos de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Huelva (UTE). Las jornadas, organizadas por la profesora Soledad Arroyo, contaron la con presencia de Daniel (trabajador social), Eva (psicóloga), Luisa (educadora) y María José (subdirectora de tratamiento) que vinieron acompañados de cuatro internos de los módulos de la UTE: Soraia, Jose, Juanma y Alejandro.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, tanto los profesionales como los internos resaltaron la enorme importancia del aprendizaje en la gestión de las emociones para superar conductas de adicción a las drogas, ludopatías y dependencia emocional, entre otras.

El tratamiento que se proporciona en la UTE, según ha señalado la profesora Soledad Arroyo, "se presenta como una herramienta esencial que funciona gracias al compromiso de los profesionales y al gran esfuerzo personal que realizan los internos".

Su presencia en estas Jornadas, así como en numerosas charlas en institutos de Secundaria en las que comparten sus experiencias para alertar del peligro del consumo de drogas, "manifiestan su voluntad de superación y su deseo inquebrantable de reinsertarse en la sociedad".

La resocialización, contemplada en el art. 25.2 de la Constitución, requiere un esfuerzo colectivo que contribuya a derribar barreras y eliminar prejuicios. Conocer de primera mano la realidad de las personas presas es, probablemente, el primer paso en esta tarea.