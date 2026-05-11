La UHU (Huelva) incorpora a su Museo de Geología una pieza de cobre nativo procedente de la antigua mina Monte Romero

Acto de entrega y presentación de una pieza de cobre nativo para la UHU. - UHU

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado, en el Aula-Museo de Geología de la Facultad de Ciencias Experimentales, el acto de entrega y presentación de una "excepcional pieza" de cobre nativo donada por Antonio Barrero Avilés, coleccionista de minerales y antiguo alumno de la facultad.

El ejemplar fue hallado en la mina Monte Romero durante su etapa de explotación, en el primer cuarto del siglo XX. La pieza es excepcional por sus grandes dimensiones (39 x 22 cm) y por la rareza y calidad de sus cristales, lo que la convierten en un elemento de especial interés científico, histórico y patrimonial. A partir de ahora, pasará a formar parte de la exposición permanente del Aula-Museo de Geología de la Universidad de Huelva, ha indicado la Onubense en una nota.

Para su adecuada conservación y exhibición, se ha encargado una vitrina-expositor diseñada a medida, financiada por la Cátedra Atlantic Copper. Esta colaboración permite dotar a la pieza de un espacio propio dentro del Aula-Museo, garantizando tanto su protección como su puesta en valor ante la comunidad universitaria, centros educativos y visitantes en general.

En el acto intervinieron la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, Reyes Sánchez; el Director de Innovación y Tecnología de Atlantic Copper; Guillermo Ríos Ransanz; la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales, Inés Garbayo y el director del Aula-Museo de Geología, Juan Carlos Fernández Caliani, quienes destacaron la importancia de esta incorporación para el patrimonio científico y cultural de la institución y expresaron su agradecimiento a Antonio Barrero por su "generosa" donación.

El Aula-Museo de Geología de la Universidad de Huelva, ubicado en la Facultad de Ciencias Experimentales, es un espacio expositivo permanente dedicado a la difusión del patrimonio geológico. En él se exhibe una amplia colección de minerales, fósiles y otros materiales geológicos mediante el sistema de museo-vitrina con iluminación LED.

Desde la inauguración en la Facultad de Ciencias Experimentales en 2021, coincidiendo con el 40 aniversario de los estudios de Geología en Huelva, el Aula-Museo ha experimentado un "notable crecimiento" en la "calidad" de su colección y en su "proyección" social.

Actualmente, el espacio recibe visitas de centros escolares de primaria y secundaria, profesorado, estudiantes universitarios y público general. Las visitas pueden realizarse de forma gratuita, previa cita, y cuentan con la posibilidad de ser guiadas por personal docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra. Además, una parte relevante de la colección puede consultarse en la web del Aula-Museo de Geología (www.uhu.es/aula-museo-geologia).

La incorporación de la pieza de cobre nativo refuerza el papel del Aula-Museo como espacio de conservación, docencia y divulgación científica, y contribuye a avanzar hacia su futura transformación en un Museo de Geología acreditado por la Junta de Andalucía.

Esta iniciativa contribuiría a fortalecer la oferta cultural y museística de la Universidad de Huelva, junto con otros espacios como el Museo Pedagógico y el Centro de Interpretación Arqueológica 'Huelva Ciudad Milenaria'.