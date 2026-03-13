La Universidad de Huelva acerca la ciencia a Cortegana para visibilizar el papel de las investigadoras con motivo del 8M

Encuentro 'ConCiencia de Mujer' en Cortegana. - UHU

HUELVA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Gran Casino de Cortegana (Huelva) ha acogido el encuentro 'ConCiencia de Mujer', una actividad de divulgación científica y sensibilización que reunió a alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria del CEIP Divino Salvador con ocho investigadoras de distintos ámbitos científicos, especialmente de las ramas STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés--, en una jornada participativa celebrada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Según ha indicado la Universidad de Huelva en una nota, el evento tuvo como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en la investigación y la ciencia, así como fomentar vocaciones científicas entre el alumnado más joven, mostrando referentes femeninos cercanos que desarrollan su carrera en diferentes áreas del conocimiento.

La actividad se desarrolló en un formato dinámico basado en mesas de desayuno y diálogo, en las que alrededor de 80 alumnos pudieron conversar directamente con las investigadoras, conocer sus trayectorias profesionales y plantear preguntas sobre su trabajo y sobre cómo es dedicarse a la ciencia. Durante la jornada, los escolares mostraron "gran entusiasmo, curiosidad y participación", generándose "un ambiente cercano que favoreció el intercambio de experiencias y el interés por la ciencia", ha destacado la Onubense.

El encuentro contó con la participación de la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, la concejal de las áreas de Servicios Sociales y Sanidad, Sara Florido Cortés, y el director de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva, Alberto Palma López, quienes destacaron la importancia de impulsar iniciativas que promuevan la igualdad en el ámbito científico y acerquen la ciencia a la ciudadanía desde edades tempranas.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue su celebración en un municipio de la Sierra de Huelva, "reforzando el compromiso" de la UHU de "llevar la divulgación científica más allá de las grandes ciudades". Este tipo de iniciativas buscan acercar el conocimiento científico a los territorios rurales, "ofreciendo al alumnado de estos municipios la oportunidad de interactuar directamente con personal investigador y descubrir nuevas vocaciones".

Con iniciativas como 'ConCiencia de Mujer', el Ayuntamiento de Cortegana, el Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo Territorial y el Vicerrectorado de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social de la UHU, buscan promover "la igualdad de oportunidades, fomentar el interés por la ciencia entre las nuevas generaciones y acercar el conocimiento científico a todos los territorios, contribuyendo así a construir una sociedad más igualitaria y comprometida con la educación y la innovación".

La actividad forma parte de un programa de acciones de visibilización de la mujer en la ciencia, organizado con motivo del 8M por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Cortegana, la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, la Cátedra Clara Campoamor y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en el marco del proyecto financiado FCT-24-21522.