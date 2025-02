La Universidad de Huelva celebra su aniversario con dos conciertos especiales en el mes de marzo

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura de la UHU anuncia la celebración del día de la Universidad de Huelva a través de dos conciertos "excepcionales" que son un homenaje a la música desde dos propuestas completamente diferentes y que destacan por "su gran calidad artística".

Según ha indicado la Universidad de Huelva en una nota de prensa, el primer concierto estará protagonizado por Mariví Blasco (soprano) y Pedro Barragán (guitarra), dos reconocidos intérpretes que ofrecerán una propuesta musical única con su espectáculo 'Mezcolanza: Música barroca en clave flamenca'. Este proyecto es una fusión que combina la elegancia y la riqueza de la música barroca con la pasión y el ritmo del flamenco.

De este modo, Mariví Blasco, reconocida como "una de las voces más destacadas" en el ámbito de la música antigua, junto con Pedro Barragán, experto en guitarras flamencas y barrocas, reinterpretan piezas clásicas con una sensibilidad que conecta lo tradicional con lo contemporáneo. Será el jueves 6 de marzo a las 20,00 horas en el Auditorio de la Universidad de Huelva (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) del Campus del Carmen.

El segundo concierto consistirá en un tributo a Elton John. El espectáculo 'Elton Song: Tribute to the Music of Elton John', llega a Huelva tras el éxito en la Gran Vía de Madrid. Una oportunidad única para revivir los grandes éxitos del legendario músico británico, desde sus baladas más emotivas hasta sus temas más enérgicos que marcaron toda una época en el mundo de la música.

Músicos de varios países como Chile, Italia, Uruguay y España se han unido para rendir honor y tributo a su música en este espectáculo. El concierto tendrá lugar el lunes, 10 de marzo, a las 20,30 horas en el Auditorio de la Casa Colón.

La venta de entradas para ambos espectáculos está disponible exclusivamente online a través de la web: www.momotickets.com. Si necesitan ampliar información sobre estos espectáculos puede hacerlo a través de la web del Área de Cultura de la Universidad: www.uhu.es/cultura.

BODAS DE PLATA DEL AULA DE LA EXPERIENCIA

La Universidad de Huelva ha conmemorado el 25 aniversario de su Aula de la Experiencia con un emotivo acto que tuvo lugar en el Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco y que contó con la presencia de la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, así como con los diferentes responsables que ha tenido el aula a lo largo de todos estos años y autoridades de los municipios donde el aula tiene sede actualmente.

Durante estos 25 años, el Aula de la Experiencia se ha consolidado como "un espacio fundamental" para "el aprendizaje permanente y el enriquecimiento personal de los mayores de la provincia de Huelva". El programa ha demostrado ser "una iniciativa exitosa" que promueve el envejecimiento activo y la participación social de sus estudiantes.

La rectora, María Antonia Peña, manifestó durante su intervención que es "un momento muy especial" que demuestra que "cuando se apuesta por un proyecto, cuando se tiene un compromiso con la sociedad más allá de lo estrictamente universitario, los logros se consiguen". "El Aula de la Experiencia es hoy un logro y es además un logro colectivo", ha añadido.

"Por eso, desde la Universidad de Huelva queremos también hacer un homenaje tanto a las personas que la iniciaron, como el profesor Pepe Romero, como a todos los responsables que ha tenido el aula a lo largo de todos estos años. Es una forma de demostrar que la persistencia y el buen hacer nos permite hoy día tener un aula saludable que se extiende por toda la provincia y que para nosotros es un orgullo muy grande", ha señalado.

Por su parte, la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo, expresó que "no solo se celebran estos 25 años", sino "lo que se ha conseguido a lo largo de ellos que es esta enorme gran familia que abarca ya 14 sedes, además de la sede de Huelva". "Hoy día son muchas las personas implicadas, mucho el cariño, mucha convivencia y mucha lección de vida para toda Huelva", ha indicado.

Por su parte, el director del Aula de la Experiencia, Rafael Andújar, destacó "haber llegado hasta aquí es la suma de la intervención de muchas personas" y ha expresado su satisfacción de "estar en un proyecto que se ha mantenido y lo hemos visto crecer a lo largo de los años".

Además del acto de conmemoración central, la celebración del 25 aniversario contó con una programación que incluyó actividades culturales y lúdicas como paseos guiados por el muelle del Tinto, visitas culturales por Huelva, una exposición sobre la historia de la radio en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, y un encuentro con la reconocida periodista y escritora Nieves Herrero. Como broche final, se realizó también una visita especial al entorno de Doñana e Hinojos.