La Universidad de Huelva desarrolla el proyecto TecEnergía 2.0 para combatir la vulnerabilidad energética

Equipo que desarrolla el proyecto TecEnergía 2.0 de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación InnovaHubSS de la Facultad de Trabajo Social, dirigido por la investigadora predoctoral Teresa Gómez Rasco, adscrita al departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública de la UHU, y con la financiación de la Cátedra Fundación Moeve, está desarrollando el proyecto TecEnergía 2.0. que busca crear un modelo de diagnóstico que ayudará a identificar mejor las situaciones de pobreza energética y orientar la intervención profesional.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, entender la factura de la luz o solicitar una ayuda energética puede ser complicado para muchas personas, especialmente para quienes viven situaciones de vulnerabilidad social. Con el objetivo de facilitar esta tarea y mejorar la atención desde los Servicios Sociales, la Universidad de Huelva está desarrollando el proyecto TecEnergía 2.0, cuyo objetivo es elaborar una guía que ayude a los profesionales de los Servicios Sociales a detectar situaciones de pobreza energética y a intervenir de forma más eficaz.

Así, una de las claves del proyecto es la participación directa de quienes trabajan en el terreno. A través de encuentros de cocreación --conocidos como laboratorios ciudadanos o HUBS-- el equipo universitario colabora con profesionales de los Servicios Sociales de Huelva y especialistas en el ámbito energético.

De este trabajo conjunto surgirá un modelo de diagnóstico que ayudará a identificar mejor las situaciones de pobreza energética y orientar la intervención profesional. Este modelo servirá como base para que, en un futuro, pueda desarrollarse una herramienta digital de apoyo para el Trabajo Social.

El proyecto ya ha dado algunos pasos. El pasado 9 de marzo se celebró una sesión de formación en la que se analizó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Durante el encuentro, dirigido por el catedrático Octavio Vázquez Aguado, se destacó la "importancia" de que la futura herramienta incorpore una perspectiva interseccional, es decir, que tenga en cuenta cómo diferentes factores sociales --como la edad, el género o la situación económica.- "pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas personas".

En este sentido, el equipo puso el foco en las mujeres mayores que viven solas, uno de los colectivos "más afectados" por este problema en España, según la ENPE 2026-2030. El equipo investigador está formado por profesionales de distintas disciplinas con experiencia en tecnología y bienestar social, entre ellos Elena Ferri Fuentevilla, Octavio Vázquez Aguado, Rocío Muñoz Moreno, Aleix Morilla Luchena, Manuela Fernández Borrero, Ana Vallejo Andrada, Rubén Calero del Valle, Susana Martí García y Antonio J. Moreno Moreno.

Actualmente, el equipo ya prepara los próximos talleres de co-creación. El resultado final será una guía práctica para profesionales que ayude a mejorar la atención a las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente a sus gastos energéticos.