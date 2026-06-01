La Universidad de Huelva impulsa una campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial Sin Tabaco

Día Mundial Sin Tabaco en la UHU. - UHU

HUELVA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) se ha sumado un año más a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, con una actividad de sensibilización y promoción de hábitos saludables que ha tenido lugar este lunes en la Biblioteca Universitaria, de 11,00 a 13,00 horas.

La acción, organizada por la Dirección de Salud y Campus Saludable, busca concienciar a la comunidad universitaria sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y fomentar el abandono de esta conducta adictiva, según ha indicado la Onubense en una nota.

La campaña se ha desarrollado siguiendo el lema propuesto este año por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 'Productos seductores. Intenciones perversas. Desenmascaremos su atractivo', una iniciativa internacional que pone el foco en las estrategias de marketing utilizadas por la industria tabacalera para captar nuevos consumidores, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Según datos de la OMS, existen actualmente 1.300 millones de consumidores de tabaco en todo el mundo y esta sustancia provoca alrededor de ocho millones de muertes cada año. Más de siete millones corresponden a fumadores activos y más de un millón a personas no fumadoras expuestas al humo ambiental. Además, la esperanza de vida de quienes fuman es, al menos, diez años inferior a la de quienes no consumen tabaco.

La preocupación se extiende también al "creciente consumo" de cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y productos de tabaco calentado. Los contenidos promocionales relacionados con estos productos han alcanzado "más de 3.400 millones de visualizaciones en redes sociales, mientras que diversos estudios señalan que los menores y adolescentes que utilizan cigarrillos electrónicos tienen al menos el doble de probabilidades de fumar cigarrillos convencionales más adelante", señala la UHU.

Durante la jornada, los participantes han podido intercambiar de forma simbólica cigarrillos y otros productos derivados del tabaco por frutos rojos, una propuesta que "pretende reforzar la motivación para abandonar el consumo y promover alternativas saludables". Además, se ha instalado un stand informativo para ofrecer material divulgativo, asesoramiento y recursos para dejar de fumar.

La directora de Salud y Campus Saludable de la Universidad de Huelva, Begoña García Navarro, ha destacado que 'el Día Mundial Sin Tabaco' representa "una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que esta adicción tiene en la salud individual y colectiva". "Desde la Universidad queremos ofrecer información rigurosa, apoyo y herramientas que ayuden a nuestra comunidad a adoptar hábitos de vida más saludables", ha añadido.

García Navarro ha subrayado además que "dejar de fumar es una de las decisiones más beneficiosas que una persona puede tomar para su salud". "Los efectos positivos comienzan a apreciarse desde los primeros minutos y continúan aumentando con el paso del tiempo. Nuestro objetivo es acompañar y motivar a quienes estén considerando dar ese pasó. En este sentido, recuerda que los beneficios de abandonar el tabaco son casi inmediatos: a los 20 minutos disminuye la frecuencia cardíaca; a las 12 horas los niveles de monóxido de carbono en sangre vuelven a la normalidad; y entre las dos semanas y los tres meses mejoran significativamente la circulación y la función pulmonar", ha subrayado.

La actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva y de Cuna de Platero, así como con la participación de la Biblioteca Universitaria, que se suma a esta iniciativa mediante la instalación de un espacio informativo abierto a toda la comunidad académica.

Con esta acción, la Universidad de Huelva, a través de la Dirección de Salud y Campus Saludable, "reafirma su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de las adicciones y la construcción de entornos universitarios más seguros, saludables y sostenibles".