Vecinos de El Portil (Huelva) convocan una manifestación el 13 de febrero para reclamar el arreglo "urgente" de la playa

Archivo - Imagen de archivo de la plya de El Portil. - EUROPA PRESS - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Vecinos Portileños ha convocado una manifestación para el 13 de febrero, a las 12,30 horas, que saldrá de la parroquia de la Concepción en Huelva, para reclamar el "arreglo urgente" de la playa de El Portil y "soluciones reales" para la recuperación y la defensa de las playas onubenses, debido a la "inacción y engaño del Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico".

El presidente de la asociación, Prudencio Serrano, ha invitado a "todos los vecinos afectados" a que acudan "con sus pancartas a reivindicar lo que por derecho es nuestro, nuestras playas". En este sentido, ha explicado que la movilización lleva como lema 'Los portileños con su playa y con la costa onubense', para que "los vecinos de otras zonas afectadas, como Matalascañas, Isla Cristina o Mazagón puedan sumarse" ya que "al fin y al cabo todos reivindicamos lo mismo".

En un audio remitido a Europa Press, Serrano ha destacado que, además, se ha presentado a los ayuntamientos de Punta Umbría y Cartaya una petición de incorporación al orden del día del próximo pleno una "moción o Declaración Institucional, al igual que en Diputación", así como "se ha elevado al Parlamento una Proposición no de Ley", que "presentará Vox".

Además, han presentado un manifiesto de adhesión a la Declaración Institucional "a diferentes políticos, a nivel local, provincial, regional y nacional" para que "se unan a nosotros en las reivindicaciones", toda vez que ha especificado que se pretende conseguir que "se arreglen los problemas de las playas".

El manifiesto señala que el litoral de la provincia de Huelva, y en particular la playa de El Portil, "atraviesa una situación de grave deterioro que exige una respuesta inmediata y eficaz por parte de las administraciones competentes" y que "la defensa, regeneración y conservación de nuestras playas es una cuestión de interés general, directamente vinculada a la protección del patrimonio natural, la seguridad de las poblaciones costeras y el desarrollo social y económico de nuestros municipios".

En este sentido, subraya que "corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejercer sus competencias en materia de regeneración y defensa del litoral con la urgencia y la eficacia que la situación requiere".

La Asociación de Vecinos Portileños recuerda que lleva "años reclamando, sin resultados efectivos", la recuperación de la playa de El Portil y lamenta que "la degradación del litoral onubense en su conjunto ha alcanzado ya un nivel que supera ampliamente el límite de la tolerancia ciudadana", criticando que "la causa principal de esta situación es la falta de actuación en el ejercicio de las competencias que, en materia de regeneración, restauración y defensa del litoral, corresponden al Ministerio".