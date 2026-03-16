Vox acusa a Juanma Moreno de llevar "al límite" al sector de la chirla en Andalucía

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en un ecuentro con el sector de la chirla en Isla Cristina (Huelva). - VOX

ISLA CRISTINA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de llevar "al límite" el sector de la chirla de Andalucía, toda vez que ha criticado "las restricciones, la burocracia y la competencia desleal que amenazan su viabilidad".

Así lo ha manifestado tras mantener este lunes una reunión con miembros del sector pesquero onubense en Isla Cristina para analizar el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo a las que se enfrentan, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"En los últimos 20 años el 40% de los buques pesqueros de España han desaparecido", ha advertido Manuel Gavira. El grupo parlamentario ha criticado la burocracia impuesta desde Bruselas "como consecuencia de las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista". "Los libros electrónicos, menos días de faena, menos cuota y más multas, eso es lo que está sufriendo el sector de la pesca", ha lamentado Gavira.

"Ellos quieren lo que tiene Italia, porque a Italia su gobierno le defiende. En Andalucía ni la Junta de Andalucía ni el gobierno de Sánchez defienden al sector de la pesca", ha señalado el portavoz de la formación. Gavira ha defendido que los pescadores tengan en España "las mismas condiciones que en el resto de Europa". A su vez, ha advertido que los pescadores "tengan que soportar menos días de faena y cuotas inadmisibles".

Manuel Gavira ha alertado que tanto PP como PSOE "quieren llenar los supermercados de productos de terceros países, los mismos que harán competencia desleal a productores españoles". "Están soportando gastos incluso estando parados", ha apuntado el portavoz.

Con respecto a las ayudas prometidas por la Junta de Andalucía, estas se han convertido en una "amenaza tanto en el sector pesquero como en la agricultura y la ganadería". "Los profesionales del sector primario reclaman esas ayudas que no llegan", ha finalizado.