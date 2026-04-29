Vox critica el "abandono" que sufre la provincia de Huelva y exige "justicia" para las víctimas de Adamuz

Archivo - El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández. - VOX - Archivo

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha defendido la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por su grupo parlamentario para exigir al Gobierno que "clarifique sus prioridades en materia de conservación de infraestructuras en lo que resta de legislatura".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante su intervención, Fernández ha criticado que España sufre "las consecuencias de un Gobierno confiscatorio, con más impuestos y más ingresos que nunca, pero absolutamente incapaz de planificar el futuro del país".

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo "ha renunciado a cualquier estrategia a medio y largo plazo, sustituyéndola por la improvisación constante y el gasto ineficiente".

El diputado onubense ha subrayado que "cualquier administración responsable "debe priorizar, decidir qué es importante y qué es superfluo", mientras que el actual Gobierno "ha optado por recaudar más que nunca para gastar peor que nunca, alimentando redes clientelares y fomentando la corrupción".

De este modo, Fernández ha alertado de que "el deterioro de las infraestructuras en España no responde a fallos puntuales", sino a "un modelo equivocado basado en titulares en lugar de mantenimiento, inauguraciones en lugar de seguridad y anuncios en lugar de realidades".

En este contexto, ha señalado que el déficit de inversión en conservación de carreteras asciende a "cerca de 14.000 millones de euros, con la mitad de la red viaria en estado grave de deterioro", y ha señalado que "hasta un 30% de los accidentes está relacionado con el mal estado de las carreteras".

Asimismo, ha criticado la "pérdida de competitividad" de los puertos españoles, "agravada por la politización de sus órganos de gestión" y por políticas que ha calificado de "ecofanáticas", permitiendo que enclaves estratégicos internacionales "superen a España como nodos logísticos clave".

"HUELVA, SÍMBOLO DEL ABANDONO INSTITUCIONAL"

El diputado ha puesto el foco en la situación de Huelva, a la que ha calificado como "uno de los ejemplos más evidentes del abandono sistemático del Gobierno". Según ha expuesto, "la provincia recibió en 2023 apenas el 0,12% de la inversión total en infraestructuras", una cifra que evidencia, a su juicio, "una discriminación inaceptable".

Fernández ha criticado "a falta de conexiones clave, como la inexistencia de una autovía con Cádiz, el colapso de las comunicaciones con Sevilla, la ausencia de Alta Velocidad y la escasez de conexiones ferroviarias con Madrid". "Cinco trenes frente a los veinte de otras provincias no es desigualdad, es abandono", ha afirmado.

Igualmente, ha criticado "la falta de infraestructuras estratégicas como un aeropuerto, el retraso histórico en el desdoble de la N-435 y la precariedad de las conexiones logísticas, que están perjudicando gravemente al tejido productivo y favoreciendo la salida de mercancías por puertos extranjeros".

En materia hidráulica y energética, ha lamentado la "insuficiencia" de infraestructuras en una provincia "clave" para el sector primario, señalando que "se desperdician recursos mientras se imponen restricciones que asfixian a agricultores y empresas".

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES TRAS LA TRAGEDIA DE ADAMUZ

Fernández ha tenido también palabras de recuerdo para las víctimas de la tragedia de Adamuz, en la que fallecieron 46 personas, muchas de ellas onubenses, señalando que "no fue solo un accidente, sino la consecuencia de una negligencia derivada de un modelo que antepone el oportunismo político a la seguridad de los ciudadanos". "El respeto a las víctimas exige algo más que homenajes: exige verdad, justicia y responsabilidades", ha afirmado.

Para concluir, el diputado ha exigido la dimisión del ministro responsable y ha reclamado un "cambio urgente" en la política de infraestructuras del Gobierno. "España merece infraestructuras seguras, Huelva merece respeto y las víctimas merecen justicia", ha sentenciado.