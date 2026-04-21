Vox exige al Ayuntamiento de Huelva "apoyo real" para "garantizar la viabilidad" de la Plaza de Toros de la Merced

Archivo - Plaza de Toros de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha pedido al equipo de gobierno local "voluntad real" para ayudar a la empresa gestora de la Plaza de Toros de La Merced a superar las "trabas administrativas y burocráticas" que dificultan la organización de eventos no taurinos fuera del periodo de las Colombinas.

En un comunicado, el portavoz de Vox en el Consistorio, Wenceslao Font, la tauromaquia "forma parte de la historia, la cultura y la identidad de Huelva y de toda su provincia", subrayando que "la Plaza de Toros de La Merced y la Feria de las Colombinas se han consolidado, con todo merecimiento, como una referencia dentro del calendario taurino nacional, atrayendo cada año a grandes figuras del toreo y a ganaderías de primer nivel".

No obstante, Font Briones ha advertido de que la "realidad actual obliga a afrontar un problema evidente: la concentración de la actividad taurina en unos pocos días al año complica enormemente la rentabilidad y la sostenibilidad económica del recinto".

"Mantener una plaza de toros abierta exige asumir costes fijos muy elevados en conservación, seguridad, personal, seguros o promoción, mientras que los ingresos dependen en gran medida de una única feria anual", ha explicado.

Por ello, según ha manifestado, Vox defiende que "la diversificación de usos de la plaza es hoy una necesidad, no solo para garantizar la viabilidad de la empresa gestora, sino también para convertir este espacio emblemático en un recinto activo durante todo el año".

Al respecto, el concejal ha recordado que plazas de toros de toda España acogen ya conciertos, festivales, espectáculos culturales y otros eventos que "permiten ampliar su utilidad, atraer nuevos públicos y generar actividad económica para la ciudad".

Sin embargo, según ha criticado Vox, la empresa que actualmente gestiona la Plaza de Toros de La Merced se está encontrando con "limitaciones, obstáculos burocráticos y dificultades administrativas que están frenando la celebración de este tipo de actividades complementarias", precisamente las que "podrían resultar decisivas para asegurar la rentabilidad del recinto a medio y largo plazo".

"No se trata solo de una cuestión empresarial, sino también de aprovechar plenamente una infraestructura singular de Huelva, con capacidad para desempeñar un papel mucho más relevante en la vida cultural, social y económica de la capital", ha añadido.