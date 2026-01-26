WWF ve "contradictorio" que Gobierno hable de "mejora del acuífero" de Doñana e informes "digan que no"

Archivo - Vista aérea del Parque Natural de Doñana (Andalucía) - DOÑANA DIEGO LÓPEZ WWF ESPAÑA - Archivo

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización WWF califica de "contradictorio" que el Gobierno hable de "mejora del acuífero" en una contestación en el Congreso de los Diputados, cuando "los informes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir demuestran que no ha tenido recuperación ni en el corto ni en el largo plazo pese a las medidas que se han tomado", por lo que ha vuelto a reclamar que se pongan en marcha "todas las acciones proyectadas".

En un audio remitido a Europa Press, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que la contestación emitida por el Gobierno a una pregunta de Podemos en el Congreso de los Diputados sobre "una mejora del acuífero" es "muy contradictoria e incluso totalmente contraria a los propios datos de los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Al respecto, Carmona ha explicado que los informes "demuestran que el acuífero no ha tenido recuperación ni en el corto ni en el largo plazo, pese a las medidas que se han tomado". Además, ha subrayado que algunas de ellas "hay que reconocer que son medidas adecuadas y positivas, como puede ser la compra de la finca Los Mimbrales".

"Pero el efecto puntual que tuvo en su momento no se ha visto acompañado no solo por la falta de otras actuaciones por parte del Gobierno, sino incluso por las actuaciones que no ha llegado a ejecutar la Junta de Andalucía, como es el Plan de la Fresa o nuevas hectáreas de regadío en la zona de Doñana", ha abundado.

En este sentido, el portavoz de WWF ha detallado que los datos publicados por la Confederación Hidrográficos son "bastante coincidentes con los de los años anteriores" y demuestran, a su juicio, que "a corto plazo, y pese al año lluvioso, de los 16 sectores que se estudian en el acuífero, diez de ellos estaban peor que la pluviometría", lo que significa que "se ha extraído más agua del acuífero de la que ha caído". "Es decir, seguimos viviendo de los ahorros no solamente en los años malos, sino incluso en los años buenos", ha remarcado.

Por ello, ha insistido en que "se toman decisiones buenas o incluso una sucesión de años buenos no darían solución a la mayor parte del acuífero", ya que "de los 16 sectores, diez han extraído más agua de la que ha llovido en un año tan húmedo como el pasado".

Por otro lado, a largo plazo "de los 16 sectores, 14 de ellos presentan lo que se llama una tendencia descendente significativa", es decir, "se está demostrando que, de un modo que se entienda, se están consumiendo los ahorros".

"Esto quedó demostrado, además, en el estudio que WWF presentó el año pasado, donde ya advertíamos de una sobreexplotación de al menos un 109% con los datos oficiales. Si a eso se le suma lo que son las extracciones ilegales, podríamos irnos bastante por encima de esas cifras y llegar incluso hasta un 120%", ha señalado.

Así, Carmona ha insistido en que "no es sostenible" y "hay que tomar medidas más contundentes como el cierre de las fincas ilegales", ya que "no basta con cerrar pozos". "Cerrar pozos tiene efectos pero muchas veces se vuelven a abrir y al final lo que hay que clausurar son las fincas, porque de lo contrario la situación va a seguir igual y como vemos en el corto plazo ni siquiera unas lluvias como las del año pasado sirvieron para una mejora significativa de los sectores del acuífero", ha manifestado.

Asimismo, Carmona ha señalado que, "como la propia confederación lo concluye en su informe", con el ritmo de explotación que tiene actualmente el acuífero, "el mismo está comprometido y también los ecosistemas que dependen del acuífero".

Por eso, desde WWF se ha hecho un nuevo llamamiento a la Administración, "no solamente al Gobierno, sino también a la Junta de Andalucía" para que "apliquen e implementen con extremada urgencia todas las medidas que en Doñana están planificadas y algunas otras que harán falta y que aún no están en papel". "En Doñana no falta conocimiento ni se desconocen los planes y programas y medidas, sino lo que falta es implementarlas y llevarlas definitivamente del papel al terreno", ha finalizado.