La XIII Copa Covap continúa su desarrollo en Andalucía y alerta de los efectos en menores del uso excesivo de pantallas

Jugadores participantes en la Copa Covap. - COPA COVAP

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha continuado este pasado fin de semana el desarrollo de su decimotercera edición en Andalucía, y junto con la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD) ha alertado de que "el uso excesivo de pantallas aumenta un 80% el riesgo de sufrir problemas de sueño, una de las principales causas de estrés y malestar emocional en niños y adolescentes".

Según han explicado desde la Copa Covap en un comunicado, dicho dato se extrae de un estudio de la Universidad Católica de Santa María (Perú), que además señala que casi la mitad de los escolares (48,7%) presenta dificultades para dormir, con un tiempo medio de exposición a pantallas de casi cuatro horas diarias.

Esta falta de descanso tiene "repercusiones directas en el bienestar psicológico, la concentración y el rendimiento académico y deportivo", según confirma también la investigación publicada en la revista 'Psicoespacios' sobre los efectos del tiempo en pantalla en la salud mental infantil y explican desde la Copa Covap.

"El sueño es uno de los pilares fundamentales para la recuperación física y mental, ya que, cuando no se descansa lo suficiente o éste es de baja calidad, se altera el equilibrio emocional y se incrementa la sensación de estrés, irritabilidad y fatiga", ha señalado el presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte, David Peris Delcampo, que además añade que en edades tempranas este hecho "interfiere en procesos de aprendizaje, memoria y regulación emocional".

Desde la Copa Covap agregan que el uso prolongado de dispositivos electrónicos provoca "un estado de alerta constante debido a la estimulación que generan sus luces y contenidos, lo que dificulta la desconexión mental antes de dormir". Además, la luz azul que emiten las pantallas "reduce la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, lo que retrasa la conciliación y disminuye la calidad del descanso".

"Cuando los menores duermen poco o mal, no solo están más cansados, sino que también presentan más dificultad para concentrarse, más nerviosismo y una menor capacidad para gestionar la frustración o el estrés", añade Peris Delcampo, quien subraya que "esto puede traducirse en un peor rendimiento académico y deportivo, y una sensación general de agotamiento que afecta tanto a la mente como al cuerpo".

POR UN DESCANSO ADECUADO Y UNA PRÁCTICA REGULAR DE EJERCICIO FÍSICO

Desde la Copa Covap y la FEPD remarcan que "el descanso adecuado y la práctica regular de ejercicio físico son dos aliados esenciales para combatir el estrés y mejorar la calidad del sueño".

Así, señalan que dormir las horas recomendadas, desconectar de las pantallas al menos una hora antes de ir a la cama, y a cambio realizar actividades relajantes, como leer, escuchar música o conversar en familia, son hábitos que favorecen la relajación mental y ayudan a "resetear" el organismo.

"Fomentar hábitos de desconexión, sueño reparador y ocio saludable es clave para prevenir el estrés y la ansiedad que genera el uso abusivo de pantallas, especialmente en horario vespertino y nocturno", añade el presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte.

Desde la Copa Covap ponen de relieve que, durante el sueño, el cuerpo genera células, libera la hormona del crecimiento y restablece el equilibrio emocional, lo que permite afrontar el nuevo día "con mayor energía, concentración y estabilidad anímica". "La educación en descanso y autocuidado debería formar parte de los hábitos saludables desde la infancia, igual que lo hacen la alimentación o la práctica deportiva", remacha el presidente de la FEPD.

El descanso mental y físico contra el estrés que genera el uso abusivo de pantallas ha sido la temática en torno a la que ha girado el paso de la 13ª edición de la Copa Covap este pasado domingo en La Palma del Condado (Huelva) ante más de 1.000 asistentes.

Se trata de un evento en el que, además de celebrarse partidos de fútbol y baloncesto, y baloncesto 3x3, un equipo de especialistas nutricionistas imparte a los familiares una formación sobre cómo gestionar el tiempo frente a dispositivos tecnológicos titulada 'Familias digitales, hábitos saludables'.

Por otro lado, psicólogos trabajan con los niños a través de la sesión 'Descubriendo tu superpoder digital' para "promover un uso responsable de la tecnología".

Los equipos Clínica dental Gómez-Lillo La Palma de baloncesto femenino, CEB San Juan de baloncesto masculino, Ciudad de Huelva 1 de 3x3 femenino, CB Lepe Alius 4 de 3x3 masculino y CD Siempre Alegres en fútbol han sido los ganadores en sus categorías y representarán a Huelva en la final de junio.

Esta 13ª edición de la Copa Covap incorpora a Jesús Navas como nuevo embajador, "simbolizando los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa", que suma este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.