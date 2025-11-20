El Ayuntamiento de Jerez activa el Plan Especial de Seguridad y Servicios para Navidad, que comienza este viernes

Archivo - Imagen de una zambomba en Jerez de la Frontera durante el puente de la Constitución de 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, y el teniente de alcaldesa de Seguridad, Economía y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, junto al jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales, han presentado el Plan de Seguridad y Servicios Públicos de la Navidad de Jerez 2025-2026, que se inicia en la medianoche de este viernes 21, día en que la ciudad estrena el alumbrado navideño y da comienzo el calendario de zambombas.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se activa el Plan Territorial de Emergencia Local en fase de pre-emergencia y 'Situación Operativa 0', de manera que también de manera automática se activa de manera virtual el CECOP, con vigencia hasta el Día de Reyes Magos inclusive. El CECOP tendrá presencia física y sede en la Jefatura de la Policía Local los días 24 y 31 de diciembre, 28 de diciembre (Cartero Real) y 5 de enero (Cabalgata Reyes Magos).

Según ha explicado José Ignacio Martínez, "es un plan que mantiene una línea continuista respecto a los planes de los dos últimos años, que tuvieron muy buenos resultados, pero que también va a verse mejorado por el refuerzo de los dispositivos que lo integran". En este sentido, ha recordado las distintas reuniones técnicas con Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y delegaciones municipales implicadas al respecto para establecer el documento que se llevó a la Junta Local de Seguridad presidida por la alcaldesa y que supone la base del plan de esta inminente Navidad.

"El objetivo no es otro que facilitar la seguridad de las personas y la movilidad así como de los servicios de emergencias y vehículos policiales", ha indicado Martínez.

De hecho el plan se inicia con motivo del acto de inauguración este viernes a partir de las 19 horas del alumbrado de Navidad por parte de la alcaldesa, y al que seguirá el concierto de Luis de Perikín, de acceso gratuito, y que al igual que el acto de alumbrado, se celebrará al final del tramo rodado de calle Larga junto a Los Claustros de Santo Domingo y la Alameda Cristina.

Además, como ha anunciado Jaime Espinar, se hará un especial homenaje a la Zambomba Jerezana en el X aniversario de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y se ha creado una zambomba especial como pulsador para el arranque del alumbrado.

En cuanto al plan presentado han destacado como una de las novedades el dispositivo de cámaras de video-vigilancia repartido por toda la zona centro "para tener más influencia sobre el tiempo real de cada zambomba y sus plazas, con 13 cámaras". "Hemos ampliado este número de cámaras orientadas a la Seguridad Ciudadana, con la autorización de la Subdelegación del Gobierno. El visionado será por parte de Policía Nacional y Policía Local, y además habrá por parte de ambos cuerpos presencia coordinada de drones, tendremos cobertura de varias zonas, con un enfoque importante en la zona de plaza Esteve", ha indicado José Ignacio Martínez.

Este año igualmente se va a habilitar un espacio preferente en la aplicación APP Jerez Smart, con información sobre lanzaderas, incidencias que pueden ir surgiendo, e información útil tanto para los jerezanos como para quienes nos visitan. "Por lo tanto, es un plan que dio excelentes resultados el pasado año y que este año, contando con las cámaras de videovigilancia, que servirán de gran apoyo al trabajo policial, vamos a mejorar", ha avanzado el teniente de alcaldesa de Seguridad.

En este sentido, ha señalado que los días de mayor incidencia recogidos en el plan por la presencia multitudinaria de personas son el 21, 22, 28 y 29 de noviembre, así como el 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente ha remarcado que las mejores opciones para ir a las zambombas son los autobuses lanzadera que saldrán desde el aparcamiento del Estadio Pedro Garrido en la Zona Sur, y que parará en San Agustín, y el autobús lanzadera que saldrá desde la explanada de atracciones de la Feria con llegada a Alameda Cristina. "Por 1,10 euros, a partir del 1 de diciembre, que es cuando se vuelve a pagar por subirse en el autobús urbano, porque hasta ahora es gratuito, y en diez minutos desde que se deja el vehículo particular en estos dos sitios, se puede llegar al corazón de Jerez", ha señalado.

En este sentido, también ha destacado la importancia del servicio que presta Tele-Taxi, que verá reforzada su presencia con 47 licencias de El Puerto de Santa María y cuatro cabeceras establecidas en plaza Esteve, plaza del Arroyo (junto a la cuesta del Cristo de la Viga), calle Puerto y Alameda Cristina.

"La ejecución de este dispositivo de tráfico en los accesos al centro durante los fines de semana es flexible, en función del tráfico y del estado de personas en distintas plazas", ha explicado Espinar, que ha recordado que el acceso al centro durante los fines de semana será apto para los vehículos de servicios públicos (taxis y autobuses urbanos), residentes y acceso a párkings subterráneos. Los controles de acceso se establecerán en Alameda Cristina, Honda, Corredera, Porvera, José Luis Díez y calle Puerto, a partir de las 15 horas los sábados y festivos a partir de este viernes.

El teniente de alcaldesa ha remarcado que "los vecinos propietarios no tendrán ningún tipo de problemas para transitar y llegar a sus domicilios salvo que por motivos de seguridad se les indique que esperen para su acceso, algo que no será permanente". En cuanto a las personas con movilidad reducida, tendrán acceso y plazas reservadas en el entorno de Alameda Cristina y plaza del Arenal.

Sobre el Dispositivo Especial de Limpieza y Recogida de residuos, Jaime Espinar ha informado que "se trata de un plan sin precedentes, ya que frente al plan de 2022, se ha pasado a duplicar el número de jornadas, con más de 870, y cerca de 60 operarios trabajando en este dispositivo especial, y frente a los siete aseos públicos de 2022 ahora serán 22".

"Reforzamos la limpieza en puntos de alta concentración de personas. Queremos mantener en perfecto estado de revista la ciudad al día siguiente de cada día de zambomba. Es el objetivo, somos conscientes de que es una tarea harto difícil, es algo que no existía en el año anterior", ha explicado el edil.

En este sentido, ha indicado que cuando acabe cada zambomba, a las 02,00 horas, entrarán en las plazas la maquinaria y el personal de limpieza viaria y de recogida de residuos, con apoyo y coordinación de la Policía Local y Policía Nacional para el desalojo, "ya que otros años esta labor empezaba a las 5,30h o 6,00 horas la recogida y a primera hora de la mañana quedaban zonas por limpiar del todo". "Empezaremos por las plazas donde no haya residentes para molestar lo menos posible con el ruido", ha apuntado.

"Estaremos midiendo semana a semana con la asociación de vecinos del centro histórico dónde podemos mejorar los dispositivos, con el fin de ir corrigiendo las cosas que precisan corrección. Lo hacemos con la mejor voluntad de acertar y para que el día después esté todo en las mejores condiciones posibles", ha concluido Espinar.