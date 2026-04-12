Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) avanza en recuperación antigua sede Policía Local tras adjudicación obras de reforma

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. las obras de rehabilitación energética y de adecuación funcional de la antigua sede de la Policía Local, situada en la barriada de El Almendral. La culminación del proceso de contratación supone el "paso definitivo" para iniciar la ejecución de este proyecto, que "permitirá transformar un espacio en desuso en un equipamiento multifuncional moderno, eficiente e integrado en la vida del barrio".

Tal y como ha precisado el Consistorio local en una nota, la intervención, que ha sido adjudicada por importe de 986.037,53 euros, forma parte de los planes del Gobierno local de recuperar el patrimonio municipal para ponerlo al servicio de la ciudadanía, optimizando así los recursos públicos y "favoreciendo la dinamización de los barrios y la mejora de los servicios de proximidad". En este caso, el antiguo inmueble policial será adaptado para albergar dependencias municipales y espacios destinados al tejido asociativo.

El edificio, que quedó vacío tras el traslado de la Policía Local a sus nuevas instalaciones en La Asunción, presenta actualmente "deficiencias de conservación y mantenimiento que serán corregidas mediante esta actuación integral". En líneas generales, el proyecto, que ha sido redactado por los servicios técnicos de la Delegación de Urbanismo, recoge, entre otros trabajos, demoliciones selectivas, retirada de mobiliario existente y una renovación completa de los elementos constructivos e instalaciones.

Según la Administración local, entre las principales actuaciones se incluyen la sustitución de carpinterías exteriores por sistemas de alta eficiencia térmica, la redistribución de espacios interiores, la mejora de revestimientos y cerramientos, así como la incorporación de sistemas de ventilación que favorecen la calidad del aire y reducen el consumo energético.

Asimismo, se instalarán nuevos sistemas de climatización de elevada eficiencia, se renovará la red de saneamiento y se adaptarán las instalaciones eléctricas y de iluminación mediante soluciones de bajo consumo y control eficiente, lo que permitirá optimizar el rendimiento energético del conjunto del edificio.

De este modo, la planta baja acogerá locales para asociaciones, la primera planta se destinará a uso administrativo municipal y el sótano se habilitará como aparcamiento, zona de almacenaje y acceso a una cubierta transitable.