La 55 Feria del Libro de Málaga se expande al Eduardo Ocón y celebra su edición "más internacional"

Presentación 55 edición Feria del Libro de Málaga - EDUROSACERVANTES

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Málaga (FLM) ha presentado este martes su 55 edición, que regresa por tercer año consecutivo al Paseo del Parque con una programación que da el salto internacional y aumenta hasta las 71 casetas de libreros y editores. Además, este año expande sus actividades al Auditorio Eduardo Ocón como nueva sede de sus encuentros con el público.

Este evento se celebrará del 30 de abril al 10 de mayo y está organizado por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento; el patrocinio de Fundación Unicaja, Cerveza Victoria, Hyundai, Famadesa y Arteico, y la participación de Diputación y Junta de Andalucía, así como la aportación de Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Universidad de Málaga (UMA) y Centro Andaluz de las Letras (CAL).

El alcalde, Francisco de la Torre, ha afirmado en una rueda de prensa que "es bueno reclamar el papel esencial que el libro juega en la cultura". Y ha aplaudido la labor de las librerías como "transmisores de la cultura".

La Feria del Libro de Málaga "sigue creciendo" y este año alcanza las 71 casetas, lo que supone casi un 10% más de editoriales y librerías con respecto al año pasado. Además, han añadido que en esta ocasión "todos los libros adquiridos en la 55 FLM tendrán un descuento del 10%".

"A este buen momento, que es reflejo del sector del libro en la provincia, se une una programación que no solo incrementa sus actividades, sus escenarios y los autores invitados, sino que lo hace con una destacada presencia internacional, nacional y local", han explicado en una nota.

El escocés Irvine Welsh (autor de la icónica 'Trainspotting'), el inglés Alan Hollinghurst (ganador del Booker Prize) y el argentino Martín Caparrós encabezan una nómina en la que también destacan los escritores María Dueñas, Lorenzo Silva, Bernardo Atxaga, Andrés Neuman y Aroa Moreno Durán; la poeta Chantall Maillard.

A ellos se suman los periodistas Vicente Vallés y Marta Robles; el historiador del arte Guillermo de Osma; la divulgadora y filósofa Elsa Punset; el presentador y actor Christian Gálvez; la maestra de actores Cristina Rota; la creadora de contenido digital Amarna Miller, y la guitarrista y fundadora de la mítica banda Dover, Amparo Llanos, entre otros.

Por su parte, la escritora malagueña Esther García Llovet será la encargada de pronunciar el próximo 30 de abril el pregón inaugural de la 55 edición, con el que además se estrenará el nuevo espacio del Auditorio Eduardo Ocón.

El Premio Feria del Libro 2026 dará protagonismo a la poesía con el reconocimiento a 'Irreconciliables -Festival Internacional de Poesía de Málaga'.

El director de Contenidos de la FLM, Txema Martín, ha apostado en esta edición "por un diálogo natural entre distintas formas de escritura y de pensamiento: desde la alta literatura hasta grandes fenómenos editoriales, desde el ensayo hasta la narrativa popular, desde la reflexión filosófica hasta las nuevas formas de creación contemporánea".

El programa incluye tres Premios Nacionales (de las letras, narrativa y poesía) y ganadores del Planeta, Nadal, Alfaguara, Herralde y Ortega y Gasset, entre otras distinciones.

PROGRAMACIÓN FUNDACIÓN UNICAJA, CAL, DIPUTACIÓN

El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, ha destacado la larga vinculación con la FLM, en la que está presente con caseta desde hace "más de 20 años". "Queremos formar parte de este relato. Creemos que una Feria no se patrocina, se acompaña", ha asegurado.

Cañadas ha explicado que esta edición su institución abandera el ciclo de encuentros que se estrena en el nuevo recinto Eduardo Ocón, donde se celebrarán las charlas con el público de los escritores Bernardo Atxaga (1 de mayo), María Dueñas y Aroa Moreno Durán (ambos el 9 de mayo).

La Fundación Unicaja impulsa también las actividades dirigidas a los clubes de lectura, con la presentación de la Red Provincial de estas comunidades, un taller para la creación de tertulias literarias y la presencia de autores invitados en los clubes durante la celebración de la Feria.

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha programado una serie de encuentros literarios centrados en la narrativa nacional e internacional contemporánea.

Esta edición incluye tres actividades con la participación de autores y autoras, como Carmen Domingo, galardonada con el Premio Comillas 2026, que presentará 'La soledad fue el precio' (jueves 7 de mayo) y los escritores británicos Alan Hollinghurst (viernes 8) e Irvine Welsh (sábado 9).

La Diputación de Málaga, a través de su Centro de Ediciones y el Centro de la Generación del 27, con la caseta del Cedma, donde se podrán encontrar títulos sobre la historia de Málaga y su provincia. Por otra parte, entre las novedades literarias con las que el Centro Cultural Generación del 27 acude a la FLM se encuentran seis títulos publicados por el Cedma.

LA UMA, UNIA, CASA GERALD BRENAN Y FUNDACIÓN PÉREZ ESTRADA

La Universidad de Málaga también presentará sus novedades entre las que podrán encontrarse obras centradas en la historia de la capital y su provincia, manuales académicos y títulos de las tres colecciones galardonadas con el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ.

Además, el Rectorado será el escenario de distintas actividades como el evento 'Reader Con'. UMA Editorial,presentará también cuatro de sus últimos títulos: 'La rebelión de la Estrella Polar. Adaptaciones del ideal de feminidad a finales del siglo XIX'; 'Sintiendo la infancia'; 'La Casa Mayer en Málaga. Arte y sociedad'; y 'José de Salamanca: primer gran emprendedor de la historia de España'.

La directora de la Sede Tecnológica de la UNIA, Concha Travesedo, ha destacado la colaboración, un año más, con la Feria del Libro malagueña, que este año se materializa en su caseta y en el Espacio UNIA, que albergará las firmas de los autores.

La Casa Gerald Brenan y Fundación Gerald Brenan, también participan en la Feria del Libro con un charla sobre egiptología a cargo de Myriam Seco y Alfredo Taján; la presentación de 'Dulce fruta que nace al borde del abismo', de Jesús Aguado; la conferencia y lectura dramatizada de 'Shakespeare/Brenan: falsificación y realidad', a cargo de Pablo Bujalance y los actores Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez (Pata Teatro); y 'Juan de la Cruz y Gerald Brenan: El castillo interior', de José Manuel Cabra de Luna y Carlos G. Pranger, con una interpretación de Juanma Lara de un fragmento de 'Cántico espiritual'.

Por su parte, la Fundación Gerald Brenan ha diseñado una programación literaria que incluye las presentaciones del ganador del X Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada, 'Fugacidades', de Alfonso González Cachinero, y la nueva novela de Isabel Bono, 'El mal de la risa', en conversación con Antonio Montes. Además, se realizará una actividad para toda la familia, 'Kamishibai: Las nubes de Rafael'.

La caseta para los niños contará con un programa de actividades de cuentacuentos y canciones, con Fanny Fuguet y Aida Laut. El ciclo Reader Con, que se celebrará los dos últimos días repasará desde la producción juvenil al 'new adult', con la presencia de Alina Not, Raquel Tirado, Arantxa Comes, Andrea Longarela, Alexandra Roma, María Vaquero y Eva López, Raisa Martín, Esperanza Luque, Eva Mayro, Iguazel Serón, Paula Ramos, Michelle Durán, Nira Strauss, Alba Cargol, Ana Segarra, las Hermanas preemwood y Cristina Prieto.