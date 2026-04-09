Abascal cree que se llegará "pronto" a acuerdo con el PP en comunidades "si Génova no se dedica a poner zancadillas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal (i); y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga (d) durante el acto de presentación de candidatos en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha referido a los pactos pendientes con el PP para formar gobiernos en varias comunidades autónomas y ha dicho tener "la sensación" de que "va a ser posible llegar pronto" a acuerdo "si Génova no se dedica a poner zancadillas, que es lo que ha estado haciendo".

Así lo ha dicho durante el acto de presentación de candidatos celebrado en Málaga, en el que han participado los cabezas de lista de las ocho provincias andaluzas; el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y el secretario general, Ignacio Garriga.

Según Abascal, el PP "ya no es un partido nacional, es una suma de partidos regionales", que, ha apuntado, "en unos sitios dicen unas cosas y en otros sitios dicen otras"; algo que "hemos padecido muy recientemente", ha apostillado.

Al respecto, ha precisado que en la Comunidad Valenciana el PP ha llegado "a acuerdos razonables con nosotros y en Aragón y en Extremadura se negaron a llegar a esos acuerdos, convocaron elecciones". "Y los ciudadanos les dijeron no queréis taza, taza y media, ahí tenéis más Vox", ha ironizado.

Pero ha incidido en que ahora "tendrán que ponerse de acuerdo con nosotros". "Tengo la sensación, y los compañeros que están en esas conversaciones de que va a ser posible llegar pronto a un acuerdo razonable si Génova no se dedica a poner zancadillas y palos en las ruedas, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora; si la dirección del PP deja de entorpecer", ha dicho.