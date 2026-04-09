Gavira dice que Vox traerá a Andalucía sentido común: "Nos merecemos más que corrupción de Montero y estafa de Moreno"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, en un acto en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado que su formación quiere "gobernar para llevar el sentido común de los andaluces a la Junta de Andalucía" y ha considerado que los ciudadanos "nos merecemos más que la mafia y la corrupción de María Jesús Montero y esa estafa permanente del señor Moreno Bonilla".

"El próximo 17 de mayo hay dos opciones, no hay más. O lo conocido, que no funciona, o el cambio que propone Vox. La estafa, el fraude, la corrupción que afecta a unos y a otros o el sentido común que vamos a llevar a cada rincón", ha dicho Gavira en el acto de presentación de candidatos para las elecciones, celebrado en Málaga, con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal; el secretario general, Ignacio Garriga.

Según ha defendido, Vox es "la única alternativa posible a la estafa del PP y del PSOE" y ha señalado que los andaluces "no nos piden milagros" sino que "las cosas más básicas funcionen".

En este sentido, ha dicho que si la formación llega a la Junta "pondrá facilidades a las familias, a los trabajadores, a las empresas, tendremos unos servicios públicos de calidad, una sanidad que responda y que no tenga listas de espera millonarias y una política de vivienda para la gente de aquí".

"Que los españoles tengan prioridad en el acceso a todos los servicios públicos", ha añadido Gavira, quien ha destacado que el próximo 17 de mayo se decidirá "si primero van los de fuera o los de casa, si se gasta más en sanidad o en mantener a los menas y a la inmigración masiva o si se talan olivos para poner placas solares o se puede vivir del campo sin que un burócrata te diga cómo hacerlo".

Así, el candidato a la Junta ha afirmado que "esto sólo será posible con Vox" porque "si uno vota lo de siempre, tendrá lo mismo de siempre". A este respecto, ha recalcado que "frente a los que se envuelven en la bandera", Vox "reivindica a la verdadera Andalucía, a los trabajadores, a las familias, a los estudiantes, a los jóvenes, a los empresarios y autónomos que cada día levantan la persiana a pesar de las mil trabas de las administraciones y gobiernos de todos los colores".

Gavira ha asegurado que van a dejarse "la piel por los andaluces y por llevar hasta el último rincón de cada una de nuestras ocho provincias las ideas y el sentido común de Vox". En este sentido, ha afirmado que Andalucía "no va a ser ajena a la ola de sentido común que estamos viendo en toda España".

Sobre la candidatura de María Jesús Montero, ha señalado que "es el último desprecio" del presidente Pedro Sánchez a Andalucía porque se trata "de la consejera de Hacienda de los ERE y de la ministra de Hacienda de Ábalos, de Cerdán; y la ministra de Hacienda que está pagando el chantaje a Puigdemont y a su banda de separatistas".

Por otro lado, ha criticado al PP que "quiere estabilidad y comodidad para mantener todos los chiringuitos y enchufados socialistas".

También ha criticado que Moreno quiere "mantener el fanatismo climático que destroza nuestro campo y arranca olivos para poner placas, mantener las políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva que colapsa nuestros servicios públicos, mantener todas las políticas que hacen imposible el acceso a la vivienda y que muchos jóvenes tengan que elegir entre paro y precariedad".

Además, ha lamentado que después de siete años del PP en el Gobierno andaluz, "seguimos siendo los penúltimos en paro, seguimos teniendo listas de espera insoportables, nuestros jóvenes se tienen que marchar y es imposible que puedan acceder a una vivienda".

Según Gavira, durante la campaña "escucharemos que Vox es un partido sin experiencia y que no sabe ni quiere gobernar", pero ha apuntado que "lo dice el PP", es decir, "el partido de la gestión de la herencia socialista en Andalucía".

Sí ha recalcado que Vox "no tenemos experiencia en robar a los españoles, en la 'Gürtel', en la 'Kitchen' o en robar en la Diputación de Almería, ni en estafar a nuestros votantes, ni en legislar y gobernar en contra de los intereses de nuestra gente, en favor de la inmigración masiva, ni en destrozar los servicios públicos".

"Lo vamos a lograr frente a las encuestas manipuladas, frente a las mentiras, frente a las calumnias y frente a todos los ataques de los que trabajan para que nada cambie en Andalucía ni en España", ha sentenciado Gavira.

En el acto han participado los cabezas de lista de cada provincia, que han defendido las políticas que Vox para que Andalucía "deje ese fantasma del bipartidismo" y de ser "el cortijo del PP y del PSOE".

Así, el presidente de Vox Málaga y número uno de la lista por la provincia al Parlamento andaluz, Antonio Sevilla, ha asegurado que "cuatro años después, una vez más, Vox vuelve a empezar el cambio desde Málaga" y ha criticado que, al "igual que el conjunto de Andalucía, la provincia lleva años castigada por el bipartidismo".

Ha puesto el foco en la situación de las infraestructuras y, especialmente, en las conexiones ferroviarias, lamentando que "pasan las semanas, las promesas, las excusas...y seguimos sin AVE". "Pasan los años y los malagueños seguimos sufriendo unas infraestructuras pésimas", ha dicho, algo que también han criticado otros cabezas e lista.

Sevilla ha señalado directamente a los sucesivos gobiernos de PP y PSOE "por el deterioro de los servicios públicos vinculados al transporte" y ha afirmado que esta situación "es el resultado de un Gobierno mafioso, que ha enchufado y colocado a los suyos en empresas públicas, mientras abandona la seguridad, el mantenimiento y el funcionamiento de los trenes".



