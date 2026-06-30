El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol inicia la operativa para las 'Vacaciones en Paz' de 600 niños refugiados saharauis

Archivo - Interior Del Aeropuerto De Málaga - EUROPA PRESS/ARCHIVO/AENA

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 600 niños saharauis de entre ocho y 12 años han empezado a llegar este martes a Andalucía para disfrutar de sus 'Vacaciones en Paz', un programa que desarrollan cada verano desde hace más de dos décadas la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (Fandas) y las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui.

El primero de estos vuelos ha aterrizado en la mañana de este martes en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que colabora con estos colectivos para facilitar su llegada y regreso a través de un dispositivo especial, en el que también participan activamente Iberia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado Aena en un comunicado.

Desde este martes y hasta el próximo 7 de julio, arribarán al recinto aeroportuario malagueño cuatro aeronaves con los niños procedentes de los campamentos de refugiados saharauis cercanos a la ciudad argelina de Tinduf. Desde el mismo aeropuerto, las organizaciones distribuyen a los menores con sus familias de acogida de toda la región.

Desde hace 30 años, y salvo el parón en 2020 y 2021, la colaboración de las familias anfitrionas andaluzas permite mejorar la calidad de vida tanto de manera sanitaria como alimentaria de la población infantil saharaui, acercándola a un mundo en paz, según destacan las organizaciones implicadas en este proyecto, al que se suma el aeropuerto colaborando en la gestión de esta iniciativa solidaria.

Para atender el regreso, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol activa nuevamente el dispositivo, con el que se persigue ayudar a las organizaciones sin alterar la operativa aeroportuaria habitual de estas fechas.