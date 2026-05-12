Mapara de afectaciones al tráfico por las obras para reducir el ruido en la variante de Marbella de la AP-7 - EL MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras para reducir el ruido en el tramo de la variante de Marbella de la AP-7, en la provincia de Málaga, lo que provoca afectaciones al tráfico.

Estos trabajos forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto de 13,1 millones de euros financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este martes, 12 de mayo, y hasta el viernes, 26 de junio, se estrecharán los carriles de la calzada con sentido Málaga de la A-7/AP7 entre los kilómetros 1044,7 y 1042,7.

Este estrechamiento, debidamente señalizado, afectará también a los ramales de incorporación y salida de los enlaces 1044 (Marbella, en la avenida del Trapiche), y 1043 (A-355, en Ojén y Marbella, parque comercial), así como a la bifurcación del kilómetro 1042 entre la AP-7 y la A-7 en sentido Fuengirola-Málaga.

Del mismo modo, durante este periodo podrá cortarse alguno de los carriles de circulación en sentido Málaga en horario nocturno, entre las 22,00 y las 06,00 horas.